"Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin cezalandırılması sonuna kadar takipçisiyiz”

Sağlık Bakanı Besim, görevi başında gece gündüz, hele de acil servis gibi aşırı yoğun ve yaşamsal önemi olan bir yerde çalışan personele yapılan böylesi hareketleri ve hakaretleri şiddetle kınadıklarını belirterek, “Bilinmesini isteriz ki böylesi hareketleri yapanların cezalandırılmasının sonuna kadar takipçisiyiz” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, çalışanlara kalkan el, sözlü veya fiziksel şiddetin Sağlık Bakanlığı’na, tüm sağlık çalışanlarına ve aslında insanlığa yapılan affedilemez bir hakaret olduğunu söyledi.

Bakan Besim, görevi başında gece gündüz, hele de acil servis gibi aşırı yoğun ve yaşamsal önemi olan bir yerde çalışan personele yapılan böylesi hareketleri ve hakaretleri şiddetle kınadıklarını belirterek, “Bilinmesini isteriz ki böylesi hareketleri yapanların cezalandırılmasının sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

Sağlık Bakanı Besim, Cumartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde hastasına müdahale etmeye çalışan bir hemşirenin hasta yakınları tarafından darp edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Besim, ülkede yıllar içinde çok büyük bir nüfus artışı olduğunu, 80 bin nüfusa göre inşa edilen hastane ve sağlık merkezlerinin bugün 400 binin üzerinde bir nüfusa hizmet verdiğine işaret ederek, yıllar içerisinde sağlık personeli ve sağlıktaki alt yapının aynı oranda artmadığını ve genişleyemediğini söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SÖZLÜ/FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNANLARA AĞIR CEZAİ YAPTIRIM

Bunun farkında olarak ileriye yönelik sağlık planlaması ve sağlık sisteminin reorganizasyonu için göreve geldiğimiz günden beri çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Besim, şöyle devam etti:

“Bu süreçte gerek hekim gerekse hemşire konusunda kadrolarımızı güçlendirdik. Ancak hala yeterli sayıda sağlık personelimiz mevcut değildir. Özellikle polis ve güvenlik konusunda ciddi eksikliklerimiz olduğunun bilincindeyiz. Hedefimiz 2019 yılında özellikle güvenlik, hemşire ve diğer olmazsa olmaz sağlık servis personelinin kadrolarını doldurmaktır. Yine acil servis, yoğun bakım ve diğer eksikliği olan servislerin güçlendirilmesi de önceliklerimiz arasındadır.”

Yine sağlık çalışanlarına sözlü ve /veya fiziksel saldırıda bulunanlarla ilgili daha ağır cezai yaptırımlar için yasal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bakan Besim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRAYAN HEMŞİREYE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM”

“Ülke olarak özellikle 2018’de çok zor günlerden geçtik. Yaşanan ağır ekonomik kriz, sel felaketleri ve gencecik canlarımızın ölümleri hepimizi çok derinden yaralamıştır. Ancak bunların karşısında yapmamız gereken birbirimize bağırıp çağırmak, şiddet uygulamak ve öfke biriktirmek değildir. Biz Kıbrıslı Türkler çok acılı bir tarihe, bir o kadar da mücadeleci ruha sahibiz. Bize düşen el ele vermek, birbirimize sevgi ve saygıyla sarılarak güven duymaktır. Sağlıkta yılların biriktirdiği sorunlar vardır. Ancak bu sorunların hepsinin teşhisi konmuş ve tedavisi bizler tarafından çok iyi bilinmektedir. İhtiyacımız olan şey güçlü bir irade ile hedefe kilitlenmektir. Görevde olduğumuz on bir aydan beri de gerek sağlık bakanlığı gerekse hükümet olarak 7/24 adaletin ışığında ülkedeki her soruna el atmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.

İhtiyacımız olan şey biraz zaman ve sizlerin desteğidir.

Ben bu duygularla fiziksel şiddete uğrayan hemşiremize geçmiş olsun diyorum, Sağlık Bakanlığı olarak tüm personeliminiz her zaman yanında olduğumuzu gerek manevi gerek hukuksal gerekse sürecin takibi ve bunu yapanların cezalandırılması için her türlü desteği sağlayacağımızı bir kez daha vurgularım. Tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlarken; yeni yılın bize barış, sevgi ve adalet getirmesini diliyorum.”