Sağlık çalışanları angarya çalışmaya zorlanıyor

Sağlıkta örgütlü sendikalar, sağlık çalışanlarının tüm aylarda alacakları ek mesailerden yüzde 50 kesinti yapılacağını öğrendiklerini, bunun angarya çalışmaya zorlama anlamı taşıdığını kaydetti

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sağlık çalışanlarının angarya çalışmaya zorlandığı gerekçesiyle dün Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika yetkilileri, sağlık çalışanlarının taleplerinin ek mesai yapmak değil, tüm alanlarda sağlık personeli istihdam edilmesi olduğunu belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sağlık çalışanlarının iş yükünün ve hasta sayısının arttığını dile getirdi. Bengihan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde yüz mesai ve ek mesai çalışmak zorunda bırakıldıklarını, buna rağmen görevlerini özveri ile devam ettirdiklerini söyledi.

Bengihan, sağlık çalışanlarının son üç ay ve tüm aylarda alacakları ek mesailerden yüzde 50 kesinti yapılacağını öğrendiklerini, bunun angarya çalışmaya zorlama anlamı taşıdığını kaydetti.

Taleplerinin ek mesai yapmak değil, sağlık alanında her bölüme istihdam yapılması olduğunu vurgulayan Bengihan, imzalanan protokolün gerekçe gösterilerek istihdam yapılmadığını söyledi.

“Sağlıkta tasarruf olmaz” diyen Bengihan, tüm alanlarda istihdam yapılmasına ihtiyaç olduğunu, bu istihdamı yapamayan hükümetin sağlık çalışanlarını angaryaya mecbur bıraktığını savundu.

Sağlık çalışanlarının bundan sonraki süreçte sadece kendi nöbetlerinde çalışacaklarını söyleyen Bengihan, angarya çalışmayacaklarını ifade etti.

