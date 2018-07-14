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Sağlık Bakanlığından donmuş gıda uyarısı

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Sağlık Bakanlığı donmuş gıdaların tüketimi sırasında iyi pişirme kurallarına özen gösterilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığından donmuş gıda uyarısı
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Sağlık Bakanlığı, Avrupa’da muhtemel kaynağı donmuş mısır olan Avrupa’nın birçok ülkesinde meydana gelen “listeria” salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu ile konunun Başbakanlık Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu’nun gündemine alındığını, yetkili makamlar nezdinde işbirliği ve koordinasyonu içerisinde çalışmaların başlatılarak, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu süreç içerisinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yayınlarının günlük takip edildiği, bu doğrultuda önlemler alındığı ve bundan sonraki süreçte yayınların takip edilip, gerekli görülmesi halinde ek tedbirler alınmaya devam edeceği ifade edildi.
Donmuş gıdaların tüketimi sırasında iyi pişirme kuralına özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, donmuş sebze ve meyvenin çiğ olarak tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.
Donmuş gıdaların mikrodalga ile pişirilmesi veya tavada soldurulması, kısa süreli sıcak suya batırılması gibi yöntemlerin yeterli olmadığı, bu pişirme yöntemlerinin riski azaltmadığı da belirtildi.

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