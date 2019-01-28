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Sağlık Bakanlığı’ndan doğal afetlere karşı önemli adım

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Doğal Afet ve İlkyardım birimleri kuruluyor

Sağlık Bakanlığı’ndan doğal afetlere karşı önemli adım
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimlere katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekip, üç gün boyunca afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirleme, afet ve acil durum hazırlıkları, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme planlarını, kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapma, uygulama ve uygulatma, afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetme, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlama, afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek konularında eğitim alacak. Eğitim sonrasında bakanlık bünyesindeki hastanelerde eğitim alan kişilerin başında olacağı Doğal Afet ve İlkyardım birimleri de kurulacak.
 

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