"Sağlık Bakanlığı yanlış ve hatalı değerlerle bizi zan altında bıraktı"

Sağlık Bakanlığı tarafından damacana su üretimi geçici olarak durdurulan firmalar arasında bulunan Hediyemsu, açıklama yaparak, Bakanlığı eleştirdi.

Hediyemsu, Sağlık Bakanlığı’nın yanlış ve hatalı değerlerle kendilerini zan altında bıraktığını iddia etti.

Hediyemsu Ltd. Genel Müdürü Hasan Küçük, yazılı açıklamasında, şunları savundu:

“KKTC’de Bromat ölçümleri yapılamazken, biz Hediyem su olarak TSE (Belge no: 090014-TSE-01/02) yılda belli periyotlarda Bromat testi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz limitlerin altında çıkmaktadır. Nasıl oluyorsa ilk kez ülkede yapıldığında son iki analiz sonucu 3 ug/L çıkan değerler 18 ug/L oluyor. Bu değerlerde bu kadar uçurum olması manidardır. 2015 den beri düzenli yapılmakta olan analizlerde hem ham suyun hem de ürün suyunda herhangi belirgin bir değişiklik olmamıştır. Üretim tesisinden bir numune alınmadan, yapılan tahlil örnekleri ve sonuçları bize sunulmadan, bahsi geçen üretimin durdurulması ile ilgili bize bilgilendirme yapılmadan haber yayınlıyorlar.

88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası, Tüzük No: 212/2016 Madde 5 (1-10) açıkça ifade eder ki parametre üzeri sonuç çıkması durumda şahit numune işletme sahibine/üreticiye ikinci bir analiz yapmak için verilir. Ayrıca işletme sahibinin tebligat tarihinden sonra iki gün içinde sorumlu birim olan Temel Sağlık Dairesine itiraz hakkı vardır. Bu konuda itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır. HEDİYEMSU sadece diğer firmalar gibi bir ürün üretmiyor. Diğer ürünlerden de neden numune alınıp analiz yapılmadı? .Bize gelen yazının içeriğinde kapatıldı belirtilmiyor. Kesin hüküm yoktur. Yeni cihaz ve yapılan ölçümlerde hata olabilir. Mayıs ayı itibariyle Bromat analiz denetimleri başlanacağı bilgisine sahibiz. Bu doğrultuda üretim tesislerinin üretim processlerinin gözden geçirilmesi istendi.

Tahlile tabi tutulan ürünün bize ait olduğunu ispatlayan ve yasaya göre alınan şahit numuneyi bize vermeden bahsettikleri yasal sürecin başladığı ile ilgili bizimle iletişime geçmeden üretimin durdurulduğunu sosyal medyadan halka duyuru yapıldı. Bahsi geçen haberde Bromat’ın birimi yanlış yazıldı ve ürünümüzün üretim tarihi yok. Bu ürün hangi tarihte üretildi, hangi koşulda numune alındı, piyasanın hangi noktasından alındı? Malumunuzdur ki mevcut damacanalar kontrolsüz olarak farklı markaların dolumu yapılarak ticari ve evlerde satışı yapıldığı bilinmektedir. Sorarız bu konuda halkın sağlığına önem veren icra makamları ne kadar gereğini yapmaktadırlar?”

Hasan Küçük, Sağlık Bakanlığı gibi ciddi ve halkın güven umudu olan kurumda hata yapıldığını ileri sürerek, hatanın düzeltilmesinin olacağına inandıklarını belirtti ve “Kimsenin ekmeğimizle ve emeğimizle oynamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşları yapıldığını savundukları yanlış ve veya hatalı bildirimi düzeltmeye davet ettiklerini kaydeden Küçük, “Şirketimiz şahsına yapılan tüm hatalı ve veya yanlış yayın için yasal süreç başlatacağını halkımıza, tüketicilerimize, bayilerimize, tüm ticari çözüm ortaklarımıza ve çalışmakta olduğumuz her kurum ve bireyleri bilgilendirmek istedik” dedi.

İnsan odaklı, sağlığı önde tutan, her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, kaliteli üretim yapmaya devam edeceklerini belirten Hediyemsu Ltd. Genel Müdürü Küçük, ilerleyen günlerde her zaman yaptıkları gibi analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını, sadece Bromat değil tüm analizleri paylaşacaklarını kaydetti.

Küçük, şöyle devam etti:

Kamuoyunun takdirine bırakmak istediğimiz bazı sorular aklımıza gelmektedir?

1.Yasal hakkımız olmasına rağmen neden şahit numune tarafımıza verilip ikinci analiz yapılmasına fırsat verilmedi?

2.Üretim tarihi belli olmayan bu ürün nereden alındığı ve bu ürün kontrol dışı dolum mu yapıldı?

Dedikodu mekanizmasını çalıştıran ve haber içeriğini doğru öğrenmeden, kargaşa yaratan ve bundan kazanç elde etmek isteyen kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır. Yaratılan kaos tek taraflı ticari linç girişiminde bulunan kişi ve/veya kurumları da esefle kınıyoruz.

İnsan odaklı çalışmaları ve yarattığı döngüsel ekonomik değerlerden rahatsız olan piyasadaki bazı fırsatçılar amaçlarına ulaşamayacaktır.

Son olarak haberin içeriğini çarpıtmadan haber yapan değerli basın mensupları ve tüm bayi ve bilinçli tüketicilere göstermiş olduğu doğru ve tarafsız destekleri için teşekkür ederiz.

Herkesi ülkemizin en yüksek üretim kapasitesine sahip ve en modern tesisini yerinde incelemesi için davet ediyoruz.”

Küçük, açıklamasına, TSE Bromat ölçümleri ve analiz sonuçlarını da ekledi.