“Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını tehditle angarya çalışmaya zorluyor"

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sağlık çalışanlarının angarya çalışmaya zorlandığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika yetkilileri, sağlık çalışanlarının taleplerinin ek mesai yapmak değil, tüm alanlarda sağlık personeli istihdam edilmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Halil Özgöçmen konuşma yaptı.

BENGİHAN: “EK MESAİLERDEN YÜZDE 50 KESİNTİ… BU ANGARYA ÇALIŞMAYA ZORLAMADIR”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, basın açıklaması yapmalarının nedeninin “Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanlarını tehditle angarya çalışmaya zorlaması” olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün ve hasta sayısının arttığını dile getiren Bengihan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde yüz mesai ve ek mesai çalışmak zorunda bırakıldıklarını, buna rağmen görevlerini özveri ile devam ettirdiklerini söyledi.

Bengihan, sağlık çalışanlarının son üç ay ve tüm aylarda alacakları ek mesailerden yüzde 50 kesinti yapılacağını öğrendiklerini, bunun angarya çalışmaya zorlama anlamı taşıdığını kaydetti.

Taleplerinin ek mesai yapmak değil, sağlık alanında her bölüme istihdam yapılması olduğunu vurgulayan Bengihan, imzalanan protokolün gerekçe gösterilerek istihdam yapılmadığını söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI SADECE KENDİ NÖBETLERİNDE ÇALIŞACAKLAR”

“Sağlıkta tasarruf olmaz” diyen Bengihan, tüm alanlarda istihdam yapılmasına ihtiyaç olduğunu, bu istihdamı yapamayan hükümetin sağlık çalışanlarını angaryaya mecbur bıraktığını savundu.

Sağlık çalışanlarının bundan sonraki süreçte sadece kendi nöbetlerinde çalışacaklarını söyleyen Bengihan, angarya çalışmayacaklarını ifade etti.

Bengihan, hükümeti, soruna çözüm bulmaya çağırdı.

ATAN : “ÜÇ AY ANGARYA ÇALIŞTILAR, ÖDEMEYE GELİNCE SIKINTI YAŞANDI”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Sağlık Bakanı’nın sorunu çözeceğine dair söz vermesine rağmen herhangi bir adım atmadığını savundu.

Sağlık çalışanlarının özveri ile hizmet verdiğini, üç ay angarya çalıştığını dile getiren Atan, ödemeye gelince sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Sağlıkta tasarruf yapılamayacağını belirten Atan, “Sağlık çalışanları artık angarya çalışmayacak. Bu yönde herhangi bir baskı uygulamaya çalışan olursa karşılarında bizi bulacaklar” diye konuştu.

SERDAROĞLU: “DEVLET SENDİKALAR YÜZÜNDEN DEĞİL, HER YIL BİR HÜKÜMET DEĞİŞTİĞİ İÇİN BATACAK”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alamadığını söyleyerek, “Ortada büyük bir haksızlık var. Emeğinin karşılığını isteyenlere emeğinin karşılığı verilmezken, evinde oturup maaş çeken insanlar var” dedi.

Müşavir sorununa işaret eden Serdaroğlu, iktidara gelen partilerin yeni müsteşar ve müdür atayarak sorunu devam ettirdiğini söyledi.

Kamuda sağlık sektörünün güçlenmesinin engellenmek istendiğini savunan Serdaroğlu, hastaların özele yönlendirildiğini iddia etti.

Serdaroğlu, “Devlet sendikalar yüzünden değil, her yıl bir hükümet değiştiği için batacak” dedi.

Hükümeti, verdiği vaatleri yerine getirmeye çağıran Serdaroğlu, halkın yapılan yanlışlıklara gün geldiğinde gereken cevabı vereceğini söyledi.

ÖZGÖÇMEN: “SAĞLIKTA EN BÜYÜK TASARRUF DAHA GÜÇLÜ DEVLET HASTANELERİ YARATMAK”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Halil Özgöçmen de, “Hükümet, milyonlarca TL’lik hasta sevkini önlemeyecek, önleyemeyecek, bunun için gereken yatırımı yapmayacak ancak birkaç hasta sevki kadar tutarı sağlık emekçisinin ek mesaisini hem de çalıştırdıktan sonra ödemeyecek” diyerek tepki gösterdi.

Hükümetin hayat pahalığı konusunda hızla karar ürettiğini, ara emrine rağmen yasa değişikliği yapmaktan bahsettiğini söyleyen Özgöçmen, “Hükümet sağlık emekçisinin alacakları konusunda ise ‘yasal engel var’ diyerek tam bir tutarsızlık örneği sergilemiştir” dedi.

Sağlıkta yapılacak en büyük tasarrufun daha güçlü devlet hastaneleri yaratmaktan geçtiğini söyleyen Özgöçmen, yeni bir hastane için tek bir çivi bile çakılmadığını, herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını belirtti.

Özgöçmen, “Hükümet sağlık emekçisinin cebine göz dikmiştir, emek sömürüsü yapmaktadır” dedi.

Özgöçmen, sağlık çalışanlarının ek mesai ödenekleri ve diğer menfaatlerine müdahale yapılması halinde gerek mahkeme, gerekse sokakta haklarını arayacaklarını söyledi.