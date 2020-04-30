Sağlık Bakanlığı'ndan ülkeye dönmek isteyenlere çağrı

Sağlık Bakanlığı, tedavi veya cenazelere katılmak nedeniyle Türkiye’ye giden ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC temsilcilikleri veya Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 1 Şubat tarihinden sonra tedavi amaçlı veya 1. derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giderek, Covid-19 pandemisi sonucu sınır kapılarının kapatılması dolayısıyla ülkeye dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarından, dönüş yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC Temsilcilikleri veya Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Başvuru için gerekli evraklar şöyle:

“Dilekçe (verilen bilgilerin doğruluğuna ve karantina koşullarına uyacaklarına dair beyan). Kimlik Kartı Fotokopisi. Sağlık Raporu veya Ölüm Belgesi. KKTC İkamet Adresi. Telefon Numarası.”

Türkiye’deki KKTC temsilciliklerinin irtibat numaraları ise şöyle:

“Büyükelçi Kemal Köprülü. Adres: Rabat Sokak No:20 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Türkiye.

Tel: 00-90-312-4462920 / 4460185 Faks: 00-90-312-4465238. E-Posta: ankara@mfa.gov.ct.tr web: ankara.mfa.gov.ct.tr.

Başkonsolos Seniha Birand Çınar. Adres: Yeni Gelin Sokak, No:4A/1 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye. Tel: 00-90-212-2273490 Faks: 00-90-212-2273493. E-Posta: istanbul@mfa.gov.ct.tr web: istanbul.mfa.gov.ct.tr.

Başkonsolos Zalihe Mendeli. Adres: Atatürk Caddesi, Karadeniz Apt. No: 71/3 Mersin 33010, Türkiye

Tel: 00-90-324-237 2482 / 83 Faks: 0324 2372520. E-Posta: mersin@mfa.gov.ct.tr web: mersin.mfa.gov.ct.tr.

Başkonsolos Servet Başaran. Adres: Gaziosmanpaşa Bulvarı, Süreyya Reyent İş Merkezi, No:30, Kat 4/408 Konak-İzmir, Türkiye. Tel: 0232 489 77 89 / 489 49 14 Faks: 0232 489 58 92. E-Posta: izmir@mfa.gov.ct.tr web: izmir.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Erhan Özkan. Adres: Tepebaşı Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi No 17 Şahinbey Gaziantep. Tel: +90 342 220 1177 Faks:+90 342 220 11 78. E-mail: gaziantep@mfa.gov.ct.tr web: gaziantep.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Mustafa K. Beyazbayram. Adres: Güzeloba Mahallesi, Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi E-Blok 142/1 Muratpaşa Antalya / Türkiye. Tel: +90 242 316 30 36 / 90 242 336 30 36. Faks:+90 242 316 30 37. E-mail: antalya@mfa.gov.ct.tr web: antalya.mfa.gov.ct.tr

Başkonsolos Zalihe Erden. Adres: Remzi ve Sevim Canım Apt., Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı 393/4 Ortahisar, Trabzon, Türkiye. Tel: 00-90-462-202 6262 Tel: 00-90-462-202 6363 Faks: 00-90-462-202 6464. E-mail: trabzon@mfa.gov.ct.tr web: trabzon.mfa.gov.ct.t

Sağlık Bakanlığı İletişim ise şöyle:

“Tel: 0392 227 2005/0533 860 1188. Fax: 0392 228 3893. Mail: arşiv.saglik@gov.ct.tr.”