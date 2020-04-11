Sağlık Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama

:Sağlık Bakanlığı adına, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, dün sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Müsteşar Çaygür, “Dün sosyal medyada yer alan ‘Ankara’dan gelen uçakta bulunan 6 kişinin Sağlık Bakanlığı’nın izni ile ev karantinasına gönderildiği’ iddiaları tamamen asılsızdır.” Dedi.

Çaygür şu açıklamada bulundu:

“Bugün ülkemize Ankara’dan gelen uçakta bulunan ve revizyon protez ameliyatı olan bir hastamız, tedavisinin devam etmesi gerektiğinden sadece bir yakını ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

Öte yandan yine sosyal medyada yer alan “Kumyalı’da 83 yaşındaki bir hvatandaşımızın torpille ev karantisina gönderildiği” iddiaları da tamamen yalan ve yanlıştır.

Söz konusu vatandaşımız, İngiltere’den ülkemize geldiği ilk gün Güzelyurt’ta karantina merkezi olarak kullanılan yurda alınmış, ancak mevcut rahatsızlıkları nedeniyle oradaki görevliler tarafından evde izolasyon altında tutulması önerilmiş, Sağlık Bakanlığımız da bunu uygun görmüştür. Söz konusu vatandaşımıza COVID-19 testi yapılmış olup sonuçları negatif çıkmıştır. Ancak bugün sosyal medyada yer alan iddiaları gören hastanın ailesi, annelerinin ayrı bir yerde izole altına alınması talebinde bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı gereğini yapmıştır.”