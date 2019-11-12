Sağlık Bakanlığı ihmal iddialarını araştırmalı

14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün ölümüyle ilgili ailesi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin ihmali olduğunu iddia ediyor. Konu dün Meclis’e de taşındı. YDP Başkanı Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın konuyu araştırmasını istedi

Hala Sultan İlahiyat Koleji 9.Sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün ani ölümünde ihmal olduğu iddiaları, dünkü Meclis toplantısında gündem oldu.

Rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvuran ardından da İstanbul’a sevk edildikten sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk için ailesi ihmal olduğunu iddia etmişti.

Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk, çocuğunun ölümünde ciddi ihmal olduğunu iddia etti.

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk, yaşanan süreçle ilgili Kanal Sim’e çarpıcı iddialarda bulundu.

Necla Sönmeztürk, kızı Esin Sönmeztürk’ün hayatını kaybetmesi ile sona eren sürecin boyun ve boğaz ağrısı ile başladığı aktardı. Necla Sönmeztürk, şikayetlerinin artması üzerine ilk olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdükleri Sönmeztürk’e burada alerji testi yapılmadan penisilin iğne yapıldığını iddia ederek bundan sonra kızının durumunun giderek ağırlaştığını söyledi. Sönmeztürk ayrıca çocuğuna ağır bir iğne salınmasına rağmen, çocuğunun hastanede bekletilmediğini de ileri sürdü. Kızı Esin’in şikâyetlerinin daha da artması üzerine başka özel bir hastaneye gittiklerini ifade eden Sönmeztürk, yeniden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuğunun karnının sağ tarafındaki ağrıların yoğun olmasından dolayı apandisitten şüphelenildiğini ifade etti.

“Çocuğumu bile bile risk altına aldılar, bayağı ağır ihmal var” Hiçbir test yapılmadan kızına penisilin iğne yaptıklarını ve hastanede bekletmeden gönderdiklerini belirten Sönmeztürk, “Çocuğumu bile bile risk altına aldılar” diyerek kızı Esin Sönmeztürk’ün ölümüyle ilgili bayağı ihmal olduğunu iddia etti. Çocuğunun Türkiye’ye sevk edilmesine ilk sıcak bakılmadığını da iddia eden Sönmeztürk, İstanbul’daki doktorun kendilerine “Hastanın bu şekilde olduğunu bana söyleselerdi, ben, hastayı bu şekilde kabul etmezdim” dediğini dile getirdi.

KONU MECLİS’E TAŞINDI

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te sağlıkta ihmal ve can kayıpları ile ilgili bir konuşma isteminde bulundu, ancak ilgili bakanın Meclis’te olmaması nedeniyle konuşmasından vazgeçti.

İlgili bakanın gelmesinin ardından yeniden söz alan Arıklı, sağlık ihmallerine dikkat çektiği konuşmasında geçtiğimiz gün vefat eden 13 yaşındaki kızın, Sağlık Bakanlığı, hastane ve doktor ihmalinden dolayı öldüğüne yönelik iddialar olduğunu belirtti.

Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçip konuyu araştırması gerektiğini kaydetti.

Geçmişte de bu tür olaylar yaşandığını belirten Arıklı, hastanedeki yükün çok ağır, acil servisin durumunun içler acısı olduğunu, hastaların da bu nedenle ciddi şekilde mağdur edildiğini, hayatlarını kaybettiklerini savundu.

Arıklı, çocuğun ölümü, teşhis ve izlenen tedavi hakkında bilgiler isteyerek, sağlık sistemi hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.