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Sağlık Bakanlığı, 6 köyde diş taraması yapacak

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Sağlık Bakanlığı, 6 köyde diş taraması yapacak
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Sağlık Bakanlığı, 20 Mart Ağız ve Diş Sağlığı Günü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor.

 Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında bulunan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Geçitkale Belediyesi iş birliği ile Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Gönendere ve Geçitkale ilkokullarında okuyan 6 yaş gurubu çocuklara ağız ve diş taraması yapacak.

Tarama  saat 10.30’da Geçitkale Kültür Merkezi'nde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Birimi ekibi tarafından gerçekleştirilecek, ardından çocukların velilerine ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme sempozyumu verilecek.

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