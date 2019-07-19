“Sağlığı ileriye taşıyacağız”

Sağlık Bakanı Pilli, “Alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi ile çok daha hızlı adımlar atılabilecektir” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

KTTO Başkanı Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri Vargın Varer ile Serhan Kaner ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Bakan Pilli'ye yeni görevinde başarılar dileyerek sağlık sektöründeki değerlendirmelerini anlattı.

“Sağlık hepimiz için önemli dolayısı ile sağlıkta mevcut durumun daha iyiye gitmesi gerekiyor” diyen Bakan Pilli, “Ekibimle yol haritamızı belirlemiş bulunmaktayız. Bu dönemde sağlığın ileriye taşınması için kararlıyız. Sivil Toplum Örgütleri ile de görüş alışverişinde bulunmak karşılıklı görüş alışverişi yapmak bizler için önem arz ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, yeni görevinde başarılar dilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı nezdinde, iş inşalarının gündeminde olan ve çözüm bekledikleri bazı konuları da bu vesile ile aktaracaklarını ifade etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, evrensel hasta hakları derneği yetkililerini kabul etti.

Dernek adına açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Ahmet Varoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin kurulduğunu anlattı.

Varoğlu, derneğin Mart 2016 – Şubat 2018 tarihleri arasında yürüttüğü ve hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” Projesi’nin ardından, Aralık 2018 itibarı ile hak izleyiciliğini merkeze alan “Hastanın Sesi II” projesini yürütmeye başladığını belirterek, çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

PİLLİ

Bakan Pilli ise, sağlığın hastaları ve çalışanları ile bir bütün olduğunu, hedeflerinin hastaların ve aynı zamanda çalışanların da haklarının korunacağı bir zemin hazırlamak olduğunu kaydetti.

“Hasta ve sağlık çalışanlarının haklarının daha iyiye gittiği bir sistemi kurmak hedeflerimiz arasındadır” diyen Bakan Pilli, “daha kaliteli bir sağlık hizmeti vermek önceliklerimizin başında geliyor. Hastalarımız ise buna bağlı olarak daha kaliteli bir sağlık hizmeti almak istiyorlar. Alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi ile bu konuda çok daha hızlı adımlar atılabilecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Pilli, Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası gibi yasaların hayata geçmesi ile sağlıkta daha kaliteli bir hizmet verilebileceğini sözlerine ekledi.