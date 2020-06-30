Sağlığa anlamlı bağış

Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dönem Başkanı Hande Kayasal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, 2019-2020 Dönemi Girne Özgürada Lions kulübü “Ana Aktivite” gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışladılar.

Kayasal, bu yıl ana aktivitelerini Roks Otel sponsorluğunda gerçekleştirdiklerini, 30 adet mini buzdolabı, 40 adet sehpa, 20 adet koltuk, 50 set çarşaf, 30 adet masa üstü abajur ve 20 adet duvar aynasını hastanede kullanılmak üzere bağışladıklarını belirtti.

Kayasal Koronavirüs ile mücadelede ülkenin geldiği noktada Sağlık Bakanlığının büyük bir başarı yakaladığını belirterek, Bakan Pilli ve hükümet yetkililerini tebrik ettiklerini söyledi.

Bakan Pilli, Lions kulüplerinin her zaman sağlığa önemli katkıları olduğunu, sağlığa yapılan katkının insana hizmet demek olduğunu söyledi, hem Sağlık Bakanlığı hem de toplum adına yapılan bağışa teşekkür etti.

Dünyada her yüzyılda bir görülen bir salgının daha yaşandığını belirten Bakan Pilli, ülkede hükümetin zamanında aldığı doğru kararlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve toplumun duyarlığı neticesinde önemli bir başarı kazanıldığını kaydetti.

Meclis’te yapılan kabulün ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli, katkılardan dolayı Girne Özgürada Lions Kulubü ve katkı koyan sponsor için plaket takdiminde bulundu.

