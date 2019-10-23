Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu

Ülkemizde son günlerde yağan sağanak yağmurlar bazı bölgeleri olumsuz etkiliyor. Bugün sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa bölgesinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Lefkoşa'da bazı bölgeler sular altında kalırken, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki yol su altında kaldığı için yol tek yönlü trafiğe kapatıldı. Bu arada Sanayi bölgesinde birçok işyerine su girdi.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Ülkemizi etkisi altına alan sağnak yağış nedeniyle Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır. Ayrıca sağnak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin kendi ve yayaların güvenliği için yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."