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Sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
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Hava, hafta boyunca parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 – 28 Ekim tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bu tarihlerde parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

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