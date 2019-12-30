Sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar Pazara kadar sürecek

Pazara kadar sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava pazara kadar önceleri sağanak veya gök gürültülü sağanak ve sonrasında parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.