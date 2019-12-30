banner255
banner69
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
6 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
19 0
 
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
65 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
13 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
185 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
43 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
25 0
banner355

Sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar Pazara kadar sürecek

banner27

Sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar Pazara kadar sürecek

Pazara kadar sağanak ve yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava pazara kadar önceleri sağanak veya gök gürültülü sağanak ve sonrasında parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın güney ve batı, diğer günler kuzeyli yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.