Sadrazamköy ve Akdeniz'de elektrik kesintisi

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Sadrazamköy, Akdeniz ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Sadrazamköy ve Akdeniz bölgesinde bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Sadrazamköy, Akdeniz ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.