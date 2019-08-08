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Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı

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El-Sen Başkanı Özkıraç, UBP-HP hükümetinin Kıb-Tek’in dışa bağımlılığını azaltacak, kaliteli ve ucuz enerji üretimini artıracak yeni santrallerin alımına yanaşmadığını belirterek, “Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı” dedi

Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası  (El-Sen)  Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetin, Kıb-Tek’in dışa bağımlılığını azaltacak, kaliteli ve ucuz enerji üretimini artıracak yeni santrallerin alımı konusunda olumlu bir duruşu olmadığını savundu. 
Özkıraç, yazılı açıklamasında,  “Hükümetleri uyarma dönemi sona erdi. Bundan sonra yaşanılacaklardan dayatmacılar ve işbirlikçiler sorumlu olacak. Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı” ifadelerini kullandı.
Özkıraç, CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyon hükümetinin doğal gazla çalışabilecek 4 santral alınması yönünde Bakanlar Kurulu’nda karar ürettiğini, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun da bu kararı desteklediğini, uluslararası ihale için ihale komisyonuna yetki verildiğini söyledi.
UBP-HP hükümetinin bu konuda girişim yapmadığını savunan Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının, Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirdiği ziyarette “Gündemimizde yeni santral alımı yok” dediğini öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde El-Sen olarak Başbakan Ersin Tatar’a ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Kubilay Özkıraç, “Sayın Tatar bu konuda net bir duruş ortaya koyamadı, hükümet bize bu konuda olumlu bir duruşu olmadığını hissettirdi” iddiasında bulundu.
“Bu santraller için ihaleye çıkılmaması Kıb-Tek’in dışa bağımlılığını artırma, kurumun kendini yenileyememesi,  olumsuzlukların vatandaşların cebine yansıması demek” şeklinde konuşan Özkıraç, hükümetin niyetini net şekilde okuyabildiklerini söyledi.
Amacın Kıb-Tek’i itibarsızlaştırmak, üretimden koparmak ve kurumu sermayeye satmak olduğunu savunan El-Sen Başkanı, “Daha önce de dile getirdik, bu girişime asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra yaşanılacaklardan hem dayatanlar hem de işbirlikçiler sorumlu olacaktır. Sabrımız taştı, hesap vakti yanaştı” dedi.
 

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