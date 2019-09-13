Sabotaj bulgusu yok

Başbakan Tatar, askeri mühimmat bulunan tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunun değerlendirileceğini söyledi, olayda şu an itibariyle sabotaj bulgusuna rastlanmadığını belirtti

Başbakan Ersin Tatar, mühimmat bulunan askeri tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunun değerlendirileceğini kaydederek, “Bu olay meseleyi tetikledi. Hem hükümet hem de ilgili makamlar bunu değerlendirecek, değerlendirmesi gerek” dedi.

Başbakan Tatar, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamayla ilgili dün sabah Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenledi.

Olay bölgesinde patlamamış mühimmat olup olmadığına yönelik soruya karşılık Başbakan, “Uzmanlardan oluşan heyet Ankara’dan geliyor. Bu cevabı tetkiklerden sonra verebiliriz. Temkinli olmakta fayda var. İlk müdahalelerde birkaç mühimmat bulundu, onlar da tasfiye edildi” dedi

Mühimmat deposunun patlamasından etkilenen bölgenin 200 dönüm olduğunu kaydeden Tatar, “Zamanında depoların ormanlık bölgelere yerleştirilmemesine dikkat edildi. Ormanlık bölge değildi, dolayısıyla akşamki patlamada yangın yayılmadı, hemen söndürüldü, tahribat az oldu. Bu da bir şans, ormanlık alanda olsa farklı şeyler olabilirdi” şeklinde konuştu.

Tatar, askeri mühimmat bulunan tesislerin yerleşim yerlerine yakınlığı konusunun değerlendirileceğini kaydederek, “Bu yerleşkeler yerleştirilirken, bu bölgelerde bu kadar yapılanma tabi ki yoktu. Bu olay meseleyi tetikledi. Hem hükümet hem de ilgili makamlar bunu değerlendirecektir, değerlendirmesi gerekmektedir” dedi.

Bu olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili soruya yönelik Başbakan Tatar, şunları söyledi:

“Ben Kolordu Komutanı’yla görüştüm. Zaten akşam Barış Plajı’nda kriz komitesi oluşturuldu. Cumhurbaşkanı, ben, Başbakan Yardımcısı, bakanlar oradaydık. Akşam itibarıyla Kolordu, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, Polis, Orman Dairesi, Sağlık Bakanlığı ekipleri, koordineli, profesyonel şekilde ve iş birliği içinde çalıştı, tereddüde mahal verilmedi. Türkiye ile temas kuruldu. Bilgi ve değerlendirmeler alındı. Kriz masası hâlâ çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’dan heyet de geliyor. Bu ancak tetik incelemelerden sonra açıklanabilir. Şu anda böyle bir bulgu yok.”

Otellerin tahliye edildiğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tatar, “Patlamadan sonra olay yatıştı. Çeşitli yerleri ziyaret ettim. Tedbirler alındı ama herhangi bir tahliye olayına şahit olmadım” dedi.

Başbakan Tatar, patlamanın olduğu bölgede askeri personelin bulunup bulunmadığı, yaralı ve can kaybı olup olmadığına yönelik soruya ilişkin, “Bize verilen bilgi hiçbir can kaybı ve yaralanma olmadığı yönünde. Asker vardı evet ve tahliye edildi…” şeklinde konuştu.