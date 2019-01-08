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Sabıkalı gece kulübü işletmecilerine ek izin

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İçişleri Bakanlığı’nda geçtiğimiz günlerde gece kulüpleriyle ilgili bir toplantı yapıldığı ve bu toplantıda sabıkası olan gece kulübü işletmecileriyle ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

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Sabıkalı gece kulübü işletmecilerine ek izin
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Söz konusu toplantıda sabıkası olan gece kulübü işletmecilerine Şubat ayı sonuna kadar işletme izni uzatılması yapıldığı öğrenildi.

Ancak bakanlık yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda sabıkası olan gece kulübü işletmecilerine yönelik göz yumulmayacağı belirtilmişti.

Gece kulüplerine verilen izinler konusuna İçişleri Bakanı Ayşegül  değinen Baybars, geçmiş hükümet dönemlerinde yasaya aykırı şekilde sabıkası olan kişilere gece kulübü işletme izni verildiğini doğrulamıştı.

Bu dönemde ise bu tür izinlerin verilmesine karşı olduklarını dile getiren Baybars, konuyla ilgili Başsavcılıktan da görüş istediklerini belirtmişti.

Bu açıklamaya rağmen iznin verilmesi, akıllara kararın arkasında siyasi güç olup olmadığı konusunu gündeme getirdi.

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