Saatlerinizi geri aldınız mı?

İleri saat uygulaması sona erdi. Saatler, bu sabah saat 04.00’te bir saat geri alındı. İlkbaharda başlayıp, sonbaharda sona eren ileri saat uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlıyor.
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