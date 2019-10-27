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Saatlerinizi geri aldınız mı?

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Saatlerinizi geri aldınız mı?
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İleri saat uygulaması sona erdi. Saatler, bu sabah saat  04.00’te bir saat geri alındı. İlkbaharda başlayıp, sonbaharda sona eren ileri saat uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlıyor.

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