Saatler ileri alınıyor

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, saatler 29 Mart Pazar günü (Yarın) saat 03.00'te bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

Avrupa’da gün ışığından daha fazla yararlanmak için 29 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor. Ekim ayında bir saat geri alınan saatler, pazar gece yarısı saat 02.00’de bir saat ileri alınacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak.

Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile üç olan saat farkı da ikiye inecek. Avrupa Birliği (AB) de yaz ve kış saat uygulamasına son vermeyi planlıyor. Geçen yıl Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı saat uygulamasından vazgeçmek için yapılan oylama 192 ret oyuna karşı 410 oyla kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır üye ülkeler kararı tartışıyor. Ancak AB, 2021 yılında uygulamanın son bulmasını planlıyor.

AB dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan, konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmadı. 1 Temmuz’da başkanlığı üstlenecek Almanya’nın da bu konuda herhangi bir çalışma yapması beklenmiyor. Üye ülkeler yaz saati uygulamasının mı yoksa kış saati uygulamasının mı yürürlükte kalması konusunda henüz net bir karara da varamadı. Bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor