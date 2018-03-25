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Saatinizi ileri aldınız mı?

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Saatinizi ileri aldınız mı?
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 Yaz saati uygulaması başladı.
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, saatler, bu sabah saat 03.00’te bir saat ileri alındı.
Yaz saati uygulaması, 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

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