Saatinizi ileri aldınız mı?

Yaz saati uygulaması başladı.
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, saatler, bu sabah saat 03.00’te bir saat ileri alındı.
Yaz saati uygulaması, 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.
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