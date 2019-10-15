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Rüzgar, ağaçları devirdi

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Şiddetli rüzgar nedeniyle Haspolat – Hamitköy anayolunda bazı ağaçlar yola doğru devrildi. Surlariçi’nde ise bir aracın üzerine ağaç dalları düştü

Rüzgar, ağaçları devirdi
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Lefkoşa’da dün çıkan rüzgar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Haspolat – Hamitköy anayolu arasında devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım zorlaştı. Sürücüler şerit değişmek zorunda kaldı.

Lefkoşa’da dün şiddetli rüzgar nedeniyle Surlariçi'nde de zor anlar yaşandı. Surlariçi’nde meydana gelen olayda PJ 904 plakalı aracın üzerine ağaç dalları düştü.

Park halindeki araç zarar görmekten kıl payı kurtuldu.

Rüzgar nedeniyle ciddi tehlike atlatan vatandaşlar, araçlarını bölgeden daha güvenli bir yere aldı.

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