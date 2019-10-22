“Rüyalarınızı gerçekleştirin”

Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Kozan’daki arsasını geri alan 79 yaşındaki Skuridis, yeni ev inşa etti ve orada yaşamaya başladı. Skuridis, kendisini eleştiren Rumlara “Cesaret edip gelsinler ve rüyalarını gerçekleştirsinler” dedi

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Kıbrıslı Rum Nikolas Skurides, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararıyla kendisine iade edilen Kozanköy’deki 349 metrekarelik arazisine evini yaptı.

Kozanköy’de doğup büyüyen ve 15 Ağustos 1974’te 34 yaşındayken köyünü terk etmek zorunda kalan Skurides, geçişlerin başlamasının ardından köye gidip geldikçe ailesine ait olan yerin kimseye verilmediğini öğrendiğini ve bunun üzerine TMK’ya başvurduğunu anlattı.

79 yaşındaki Skurides, “Çözümün yakın olmadığını, çözüm umudunun azaldığını görünce malımı geri almak için TMK’ya başvurmayı düşündüm. Arazinin birine verilmediğini öğrenince başvurmaya karar verdim. Arazi birine verilmediği için kimsenin düzenini bozmayacaktım. Köyüme ev yapıp ömrümün ilk kısmını geçirdiğim, güzel anılarım olan yerde, ömrümün son kısmını da geçirip, büyüdüğüm yerde ölmeyi düşündüm” diye konuştu.

“Ben kişileri insan olarak değerlendiririm, dinine, diline, milliyetine bakmam” diyen Skurides, “Bu süreçte Güney’de mallarını bırakmak durumunda kalan Kıbrıslı Türklerin de benimle aynı durumda olduklarını, mağdur olduklarını gördüm. Evlerini, mallarını bırakmak zorunda kalan, göç etmek durumunda kalanların duygularını çok iyi anlıyorum” şeklinde konuştu.

Mümkün olduğunca sık Kozanköy’e geldiğini söyleyen Skurides, hayatının kalan kısmında doğup büyüdüğü yerde çocuklarıyla ve dostlarıyla vakit geçirmek, anılar biriktirmekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

Skurides, yan komşunun eviyle kendi evi arasına tel veya duvar örmediklerini de belirterek,

“Komşumuzla aramıza tel çekmedik, çünkü insanların tellerle ayrılmasına karşıyım. Olayları insani açıdan değerlendirirsek çözümü kolay buluruz. Önemli olan insani açıdan bakmaktır, çıkarlar açısından değil” dedi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Alihtia Gazetesi “Nikols Skuridis Dediğini Yaptı… İşgal Altındaki Evine Yerleşti” başlığıyla aktardığı haberinde, Skuridis’in “Reporter” isimli Rum internet gazetesine verdiği röportajda “şimdilik sürekli tak başıma kalıyorum. Karım (Güney’e) gidip geliyor. Hafta sonları üç çocuğumuz ve torunlarımız da geliyor. Kıbrıslı Türkler ile hiçbir sorunumuz yok. Bizi çok iyi karşıladılar. Doğduğum yerde ölmek istiyorum” dediğini aktardı.

Gazete Skuridis’in Kozan’da inşa ettiği 492 metrekarelik evinde geçen hafta “geri dönüş partisi” düzenlediğini ve partiye, komşularının ve ev inşaatında kendisine yardımcı Kıbrıslı Türklerin de katıldığını yazdı.



Habere göre “Kıbrıslı Türk dostlarım, dili bildikleri için bana yardım etti. İlk başta işgal bölgelerinde tepkiler vardı ama sonra özür dilediler” diyen Skuridis, Kozan’a dönme kararına Rum tarafında gösterilen “KKTC’ye dönmemesi gerektiği, eyleminin KKTC’yi tanıması anlamına geleceği” tepkilerini de şu sözlerle cevapladı:

“Hepsine cevabım, cesaret edip gelsinler ve onlar da rüyalarını gerçekleştirsinler. Herkes benim yaptığım gibi yaparsa işgal bölgelerinde daha çok Kıbrıslı Rum olacak. Geri dönmemden dolayı çok memnunum. Burası doğduğum yer. Penceremi açıyor ve çocukken oynadığım tepeleri, dağları görüyorum. 34 yıl köyümde yaşadım, şimdi de yaşıyorum. Uyandığımda kuşların ve tavukların sesini duyuyorum. Çok iyi hissediyorum.”

KARAAĞAÇLILAR BULUŞTU

Aynı gazete “Pelatuşa… Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Beraberlik Bayramı” başlıklı haberinde ise “Pelatuşa” (Karaağaç) Muhtarlığı’nın Sinema Kulübü-Panikos Hrisanthu Kıbrıs Film Kütüphanesi’nin işbirliği ve Karaağaç kökenli Kıbrıslı Türkler ile orada yaşayan Rumların katılımıyla dün akşam “Beraberlik Bayramı” düzenlendiğini yazdı.

Habere göre iki toplumlu koro tarafından şarkı söylenen ve şiirlerin okunduğu etkinlikte konuşan köy muhtarı Andreas Savvas, eskiden Türk köyü olan Karaağaç’ta yaşayan 100 Kıbrıslı Türk ailenin Kuzey’e 1974’te değil 75’te göç ettiğini, önceki akşamki buluşmalarının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında iletişim koridoru oluşturmak ve birliktelik, dostluk ve dayanışma mesajı vermek olduğunu söyledi.