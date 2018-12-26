Ruso’ya 55 yıl sonra cenaze töreni

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan Hüseyin Ruso, ebedi istirahatgahına defnedildi. Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik, “Hüseyinimin toprağını gördüm. Ne mutlu bana” dedi

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin ve Küçük Kaymaklı’nın simge isimlerinden kayıp Şehit Hüseyin Ruso, ölümünden 55 yıl sonra ebedi istirahatgahına defnedildi.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan Ruso için Küçük Kaymaklı Camii’nde saat 10.00’da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra Ruso, vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde toprağa veridi.

Hüseyin Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik, cenaze namazı öncesinde sevenlerinin, devlet ve hükümet yetkililerinin taziyelerini kabul etti. Yaşı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Paralik, cenaze namazını oturarak izledi. Paralik, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada 54 yıldır bu günü beklediğini söylemişti.

Cenaze namazını kıldıran Din İşleri Başkanı Talip Atalay, “Bu hatıralar toplum için de bizim için de çok acı. Allah bir daha ne milletimize ne de aileler böyle acı göstermesin” dedi.

Cenaze namazının ardından Ruso’nun defnedileceği Küçük Kaymaklı Şehitliği’ne geçildi. Buradaki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı. Akıncı ve Talat, koluna girdikleri Meryem Ruso Paralik’e taziyelerini ileterek, sabır diledi.

Cenaze törenini de oturarak takip eden Meryem Ruso Paralik, duygularını “Kardeş yıkılmaz dağ. Yıkılırsa baştan yapılmaz. Hüseyinimin toprağını gördüm. Ne mutlu bana…” diyerek ifade etti.

Paralik, şehit kardeşi Hüseyin Ruso’nun tabutunun sarılı olduğu KKTC bayrağını 3 kez şahadet getirdikten sonra teslim aldı ve dua okudu.