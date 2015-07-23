Rus kadınA tecavüz eden iki zanlı'polise gidersen ölürsün' şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı

Girne’de Rus kadını zorla boş araziye götüren ve önce dövüp sonra tecavüz eden iki zanlının, tecavüzden sonra yerde çıplak yatan kadını cep telefonuna çekip, “polise gidersen ölürsün”...

Girne’de Rus kadını zorla boş araziye götüren ve önce dövüp sonra tecavüz eden iki zanlının, tecavüzden sonra yerde çıplak yatan kadını cep telefonuna çekip, “polise gidersen ölürsün” şeklinde tehdit ettiği ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Girne’de otostop çeken 23 yaşındaki Rus uyruklu tecavüz ettikleri gerekçesi ile soruşturma maksatlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlılar Mehmet Bayram ile Yakup Akbal dün teminata bağlanmak üzere Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Ali Uzun, zanlıların 13 Temmuz tarihinde FM 450 plakalı araç ile saat 03.30 sıralarında Girne Akçiçek Hastanesi önünde otostop çeken Rus uyruklu 23 yaşındaki A.M isimli kız görüp, yanında durup eve götürmeyi teklif ettiklerini, A.M’nin bu teklifi kabul etmediğini belirtti. Uzun, zanlıların oradan araçları ile uzaklaştığını, bu esnada zanlı Mehmet Bayram arabanın arka koltuğuna geçip uzanarak saklandığını söyledi. Uzun, aracı süren zanlı Yakup Akbal’ın yalnız başınaymış gibi geri dönüp otostop çekmeye devam eden A.M’nin yanına gittiğini ve eğer isterse gideceği yere bırakacağını söylediğini, A.M, Esentepe’de bulunan Turttile Bay’a gideceğini söylemesi üzerine, zanlı Akbal’da zaten Esentepe’ye gideceğini söyleyip A.M’nin araca binmesini sağladığını ifade etti. Uzun, A.M’nin araca bindikten kısa bir süre sonra Karakum bölgesinde zanlı Mehmet Bayram’ın aracın arka koltuğunda uyuyakalmış ve yeni uyanmış numarası yaparak kalkıp oturduğunu, belirtti. Uzun, Acapulco civarlarına gelen zanlıların, yolda A.M’ye para karşılığı seks teklifinde bulunduklarını ancak A.M’nin kabul etmemesi üzerine zanlıların elektrik santralinin olduğu bölgede ıssız bir yola girip boş bir arazide aracı durdurduklarını söyledi. Uzun, A.M’nin araçtan inip kaçmaya çalıştığını, zanlıların koşarak yakaladığını, önce darp ardından tecavüz ettiklerini belirtti. Zanlı Yakup Akbal’ın yerde çıplak olarak yatan A.M’yi cep telefonuna çekip, İngilizce olarak, ‘polise gidersen ölürsün” şeklinde şiddet tehdidinde bulunduğunu da belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutuklama emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek olayla ilgili alınan 21 emarenin DNA için Türkiye’ye gönderileceğini, 3 aylık bir zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, KKTC’de bir otelde aşçı olarak çalışan zanlıların yargılamadan kaçabileceklerini ifade etti. Polis, cinsel saldırı suçunun müebbet hapis öngördüğünü belirterek zanlıların bu olgular ışığında teminata bağlanmasını talep etti. Polis, ayrıca zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini de söyledi.

Yargıç Musa Avcıoğlu zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile tutuksuz yargılanmasına ve 3 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.