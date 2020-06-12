Rumlardan Karpaz'daki mülklerle ilgili TMK'ya 431 başvuru

Türk tarafının, Eylül ayında Strazburg’da gerçekleştirilecek olan toplantı ışığında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, KKTC’de yaşamını sürdüren ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Rumlar ile bunların mirasçılarının mülkiyet haklarının incelenmesi konusunun kapanmasını istediği iddia edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Türk tarafının “bu kişilerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurma imkanına sahip olduklarını, aynı zamanda pratikte bu yolun da kullanılabileceğinin görüldüğünü belirttiği” ifade edildi.

Gazete, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yönelik olarak, Lefkoşa’nın Kuzey’inde kaleme alındığını ve geçtiğimiz Çarşamba günü yayımlandığını ifade ettiği mektupta, “Türk tarafının, konunun incelenmesinin, az sayıda Kıbrıslı Rum mülk sahibi ve mirasçılarıyla sınırlı olduğuna dair görüşünü yinelediğini” aktardı.

Bu kişilerin 1994 yılının Mayıs ayında Karpaz bölgesinde yaşadıkları ve daha sonra, 2008 yılından önce daimi olarak Güney Kıbrıs’a yerleşmeyi tercih ettikleri ifade edilen haberde, Türk tarafının “konunun incelenmesinin, 1975 yılından sonra Karpaz’da yaşamayı sürdüren mahsurlardan miras elde edenlerin miras haklarıyla ilgili olduğunu söylediğini” de iletti.

Haberde, “Türk tarafı; konuyu yalnızca özgür bölgelerde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum mirasçılarla sınırladı ve işgal bölgelerinde yaşamını sürdüren mirasçıları bunun dışında tuttu” ifadelerine yer verildi.

Türk tarafının verilerine göre, Karpaz bölgesindeki mülklerle ilgili olarak, Kıbrıslı Rumlar tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu’na 431 başvuru yapıldığını yazan gazete, şu ana kadar bölgedeki mülklerle ilgili 43 başvuruya ilişkin prosedürün tamamlandığını, 12 durumda ise, başvuru sahiplerinin başvuruyu sürdürmemeyi tercih ettiklerini ekledi.