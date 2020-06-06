Rumlardan geçiş için test şartı

Rum İçişleri Bakanlığı, geçişlerle ilgili kriterleri açıkladı. Sınır kapılarından ilk geçişte kişilerden en geç 72 saat öncesi yapılmış Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan etmesi istenecek. Bunun ardından da hızlı test uygulamasına geçilecek

Rum İçişleri Bakanlığı, yeniden açılması gündemde olan sınır kapılarından geçişlerle ilgili kriterleri açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında hakim olan anlayış ve hükümetin kararı temelinde, Rum Yönetimi’nin 8 Haziran’da sınır kapılarının karşılıklı geçişlerin yapılmasına izin vermeye hazır olduğu belirtildi.

Rum İçişleri Bakanlığı bu temelde geçerli olacak kriterleri de açıkladı.

Sınır kapılarından ilk geçişte kişilerden, en geç 72 saat öncesi yapılmış Covid-19 testinin negatif olduğunu beyan etmesi istenecek. Bunun ardından da hızlı test uygulamasına geçilecek.

Kıbrıslı Türk işçiler, Güney Kıbrıs’a ilk geçişleri sırasında, işverenlerinden tam adlarını ve Sosyal Güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerini sunmasının talep edileceğini açıklayan Rum İçişleri Bakanlığı, bu teyitlerin e-posta ve fotokopi olarak da kabul edileceğini belirtti.

Dillirga bölgesi Pirgo’da daimi ikamet eden ve Güney Lefkoşa’da çalışan kişilerle ilgili durumlarda, yine işverenlerinden tam adlarını ve Sosyal Güvenlik numaralarını içeren bir çalışma teyit belgelerinin talep edileceği ifade edildi.

ÖĞRENCİLER SADECE LEDRA PALACE’TAN

Güney Kıbrıs’taki okullarda veya akademik kurumlarda öğrenim görenlerin, sadece Ledra Palace geçiş kapısını kullanabileceklerinin ifade edildiği açıklamada öğrencilerin taşınmasının ise öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ve kurumların taşımacılık araçlarıyla sağlanacağı belirtildi. Özel araçlarla geçişe izin verilmeyeceğini belirten Rum İçişleri Bakanlığı, bu amaç için okullardan veya akademik kurumlardan öğrenci belgesi alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca öğrencilerin, Ledra Palace sınır kapısından ulaşım araçlarıyla yapılacak taşımacılıkla ilgili ayrıntılar konusunda bilgi almak için okullarla iletişime geçmesi tavsiyesinde de bulunuldu.

KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlerin, Kuzey’de ikamet eden ve Onkoloji Merkezi’nden, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nden, Güney Kıbrıs’taki özel ve devlet hastanelerinden tıbbı tedavi alanların da yukarıdaki uygulamaya (Covid-19 testi ve hızlı test) tabi tutulacağı ifade edilirken sağlık kurumlarından alınan ilgili sağlık raporunun da talep edileceği belirtildi.

Rum İçişleri Bakanlığı tarafından insani nedenlerden dolayı istisnai onayla geçiş yapacak kişiler için de uygulama geçerli olacak.”