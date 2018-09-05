Rumlardan akaryakıta 12 milyon Euro

KKTC’nin, Rumların satın aldığı akaryakıttan elde ettiği kârın 12 milyon Euro olduğu belirtildi

KKTC’nin, Rumların satın aldığı akaryakıttan elde ettiği kârın 12 milyon Euro olduğu iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Tüketiciler Birliği’nin açıklamasına dayanarak, Rumların 2018 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında KKTC’den 17 milyon 507 bin 574 litre benzin ile mazot alışverişi yaptığını öne sürdü.

Gazete, bu miktarın, Güney Kıbrıs’taki benzin satışlarının yüzde 3,71’ini, mazot satışlarının da yüzde 4,34’ünü oluşturduğunu kaydederken, KKTC’deki toplam akaryakıt satışının yüzde 11’ini oluşturduğunu iddia etti.

