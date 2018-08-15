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Rumlar kuzeye akın ediyor

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Euro’nun tavan yapması, TL’nin de erimesiyle Rumlar alışveriş için son üç gündür akın akın Kuzey’e geliyor; Metehan barikatında kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor

Rumlar kuzeye akın ediyor
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Murat ASLAN

Ülkede sınır kapılarındaki yoğunluk tersine dönmeye başladı. Son günlerde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen Rum vatandaşlarında gözle görülür bir artış var.

Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı Kıbrıs’ın kuzeyinden alış veriş yapmayı tercih eden Rumlar, son üç gündür Metehan barikatında kuzeye geçmek için beklerken kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oluyor.

Euro’nun Türk Lirası karşısındaki avantajını kuzeye geçerek değerlendiren Rumlar, yiyip içmenin yanısıra Kuzey’de daha çok akaryakıt ve sigara almayı tercih ediyor. Birçok marketin de bu nedenle Rum müşterilerinin arttığı ifade ediliyor.

Dün de yine Metan barikatında yoğunluk vardı. HALKIN SESİ’nin dün saat 13.00 sıralarında görüntülediği fotoğraflarda Güney’de mesai saati olmasına rağmen yüzlerce Rumun araçlarıyla Kuzey’e geçmeye çalıştığı görüldü.

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