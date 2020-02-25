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Rumlar, Günsel’i hayretle takip ediyor

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Bakan Taçoy, KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel için “Rumlar hayretle takip ediyor. Yine önümüze ne engeller çıkarabilirler diye bakalım neler yapacaklar” dedi

Rumlar, Günsel’i hayretle takip ediyor

İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel hakkında da konuştu. 
Taçoy, araçların üretimine 2021 yılında başlanacağını da söyleyerek,  “2021 hedefi 2 bin araç iken, 2025'te bu hedef 20 bine çıkacak. Bu gelişmeleri hayretle takip eden Rumlar, yine önümüze ne engeller çıkarabilirler diye bakalım neler yapacaklar. Bizler, ürettikçe ülkemiz kazanacak. Bunun bilincinde ve farkındayız” dedi.

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