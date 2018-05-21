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Rumlar dar görüşlü

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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hazmedemediğini, 1968’den bu yana tüm çabaların bu nedenle çözümsüz kaldığını kaydetti

Rumlar dar görüşlü
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Yıldırım, adada bulunacak çözümün, Doğu Akdeniz’in istikrar ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı

Rum Yönetimi’nin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Yıldırım, ”Bu, Rumların dar görüşlü yaklaşımlarına bir örnektir. Rumlar, adanın tümü onlarınmış gibi davranıyor. Türkiye gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse kendi haklarını korumaya devam edecektir” dedi

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan’ın ToVima gazetesine verdiği mülakata iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Mülakatta Kıbrıs konusuna da değinen Yıldırım, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hazmedemediğini, 1968’den bu yana tüm çabaların bu nedenle çözümsüz kaldığını kaydetti. Türkiye Başbakanı Yıldırım, adada bulunacak çözümün, Doğu Akdeniz’in istikrar ve refahına katkıda bulunacağını da vurguladı. Rum Yönetimi’nin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarına da değinen Yıldırım,”Bu mesele de Rumların dar görüşlü yaklaşımlarına bir örnektir. Rumlar, adanın tümü onlarınmış gibi davranıyorlar ve Türklerin haklarını görmezlikten geliyorlar. Türkiye gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse kendi haklarını korumaya devam edecektir”

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