“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”

Başbakan Tatar, 30 Ağustos mesajında vurguladı: “Rum tarafı eğer antlaşma istiyorsa gerçekçi olmalı hayal peşinde koşmaktan, gün gele kendilerine umdukları tavizlerin verileceğini beklemekten vazgeçmelidir”

Başbakan Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Tatar mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk tarihinin en önemli, en yaşamsal askeri başarısının simgesi olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de milletin özgürlük ve egemenliğinin en güçlü, vazgeçilmez bekçisidir. Ordu-millet kaynaşması Türk Halkı’nın en önemli hasletlerindendir.

Milletine inanarak, güvenerek onun özgürlüğü, egemenliği için Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1922 de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük bir zafer elde etmiştir. Bundan 97 yıl önce, kazanılan bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir.

“Ben büyük ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” diyen Büyük Asker ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün bu veciz sözleri, her zaman vurguladığım üzere, Kıbrıs Türk Halkı için temel felsefe ve yol haritasıdır.

Kıbrıs Türk Halkı barışçı yoldan ayrılmadan egemenlik ve özgürlüğünü sonsuza dek koruyacak, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerini sürdürüp, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesinden kesinlikle vazgeçmeyecektir.

“RUM-YUNAN İKİLİSİ HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMELİDİR”

Rum tarafı eğer yaşayabilir bir antlaşma, Kıbrıs’taki iki halkın refah ve güvenliğinin daim olmasını istiyorsa gerçekçi olmalı hayal peşinde koşmaktan, gün gele kendilerine umdukları tavizlerin verileceğini beklemekten vazgeçmelidir.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı egemen halk vardır. Bu gerçekler kavranmalı Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmelidir. Kıbrıs bir Yunan adası değildir, olmayacaktır. Bu ada, karası ve denizleriyle Türk-Yunan gerginliğinin değil, Türk Yunan işbirliğinin odak noktası olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutlarım.”