Rum Yönetimi'nin 12. parselin geliştirilmesiyle ilgili planları hızla ilerliyor

Rum Yönetimi’nin Afrodit parseli olarak bilinen 12. parselin geliştirilmesiyle ilgili planlarının hızla ilerlediği ve planlarla ilgili büyük ölçüde hazır olan çalışmaya dair görüşün,...

Rum Yönetimi’nin Afrodit parseli olarak bilinen 12. parselin geliştirilmesiyle ilgili planlarının hızla ilerlediği ve planlarla ilgili büyük ölçüde hazır olan çalışmaya dair görüşün, önümüzdeki hafta Noble ve Delek şirketlerine sunulacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, bu görüşlerin gönderilmesinin ardından, şirketlerden de Rum Yönetimi’nin görüşleriyle ilgili yanıt verileceğini ve akabinde, taraflar arasındaki nihai müzakerelerin başlayacağını, müzakerelerde anlaşmaya varılması durumunda da, Afrodit parselinden istifade edilmesi izni verileceğini yazdı. Şu anda, şirketlerin yalnızca sondaj çalışması yapma izni bulunuyor.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi’nin, doğalgazın Mısır’a ithali ile ilgili şu an 10 şirketle görüştüğünü kaydederken, Afrodit’in ticari istifadesi için öncelikle ilgili anlaşmaları yapma safhasında bulunması gerekeceğine işaret etti.

Haberde, şirketlere Afrodit parselinden istifade izni verilmesiyle birlikte, Afrodit parseli içerisindeki üçüncü noktada sondaj çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Gazete, Afrodit parselinin birleşik olmayıp üç ayrı noktaya ayrılması nedeniyle, şirketlerin doğalgaz değerlendirmelerinin üçüncü noktada yapılacak sondaj çalışmasının ardından netlik kazanacağını kaydetti.

(GE/HÖ)