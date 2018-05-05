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Rum ve Maronitlere yardımlar yeniden başladı

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Güney’den Kuzey’e yardım kamyonlarının ilk partisi önceki gün Karpaz’a sorunsuz ulaştı

Rum ve Maronitlere yardımlar yeniden başladı
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Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yardım kamyonlarının ilk partisinin önceki gün Karpaz’a sorunsuz ulaştığını, ikinci partinin ise Maronit köylerine ulaşacağını söyledi.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Rum yönetiminin, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderilen yardım malzemelerine gümrük uygulamasını kaldırma kararının ardından BM Barış Gücü’nün ilk parti yardım malzemesini önceki gün Karpaz’daki Rumlara sorunsuz ulaşmasıyla ilgili haberler dünkü Rum basınında da yer aldı.

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, ilk parti malzemenin önceki sabah BM Barış Gücü’ne ait üç kamyonla Karpaz’a ulaştırıldığını açıkladı.

BM Barış Gücü kamyonlarının Ledra Palace sınır kapısından hiçbir sorunla karşılaşmadan geçiş yaptığını söyleyen Fotiu, dün de benzer prosedürün KKTC’deki Maronit köylerine malzeme götürülmesi için uygulanacağını söyledi.

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