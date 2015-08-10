Rum Tarım Bakanlığı üreticileri, 'xylella fastidiosa' bakterisine karşı uyardı.

Rum Tarım Bakanlığı üreticileri, şu ana kadar İtalya’da görülen ancak bütün Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturan “xylella fastidiosa” bakterisine karşı uyardı. Politis’in “Zeytin...

Rum Tarım Bakanlığı üreticileri, şu ana kadar İtalya’da görülen ancak bütün Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturan “xylella fastidiosa” bakterisine karşı uyardı. Politis’in “Zeytin Ağaçları Göçüyor” başlıklı haberinde bakanlığın, zeytin ağaçlarını kurutup öldüren “xylella fastidiosa” bakterisinin en tehlikeli bakteri addedildiğine, limongillere ve bağları da tehdit ettiğine dikkat çekti. Rum Tarım Bakanlığı Rum üreticileri, adı geçen bakterinin Ada’da saptanması halinde nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgi almaya çağırdı.