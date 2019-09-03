 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
6 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
15 0
 
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
84 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
59 0
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
8 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
20 0
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
20 0
banner82

“Rum tarafında değişen nedir?”

banner27

YDP, Akıncı’ya, Anastasiadis’in zihniyetinde herhangi bir değişim tespit edilip edilmediğini sordu

“Rum tarafında değişen nedir?”
banner267

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, gerek kendisinin, gerekse BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile temaslarından sonra, Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’in zihniyetinde herhangi bir değişim tespit edilip edilmediğini sordu.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir değişim tespit edilmişse, hangi yönde değişimin söz konusu olduğunu sorarak, “Değilse, mesele sadece önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir çalışmadan ibaret midir?” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretinden sonra yapacağı açıklamalarda öncelikle sorularına cevap vermesini isteyen Öztürk, aksi taktirde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu çalışmalarının taraflarından 2020 Nisan ayında gerçekleştirilecek seçim çalışmalarına yönelik argüman oluşturma faaliyeti olarak lanse edileceğini ileri sürdü.

Rum Lider başta olmak üzere Güneyde konu ile ilgili açıklama yapan hemen herkesin, topu Türk tarafına attığını, uzlaşmazlığın nedeni olarak sürekli Türkiye ve Kıbrıs Türklerini gösterdiklerini belirten Öztürk şöyle devam etti:

“Önceki gün Sayın Anastasiadis yaptığı açıklamada Türklerin siyasi eşitlik talebinin yanlış ve saçmalığını vurgularken bunun Rum tarafına bir haksızlık olduğu gibi, Türkiye’nin hidro karbon konusundaki tavrının çözümsüzlüğün nedeni olduğunu açıklamıştır.

Aynı şekilde Güney Kıbrıs’sın ruhani lideri Başpiskopos Hrisostomos da muhtemel bir çözümde müdahale hakkının olmaması gerektiğini, yapılacak olan öncelikli işin Ada’nın Türk askerinden ve yerleşiklerden kurtarılmasının ana hedef olduğunu söylemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Grant Montana sonrası defaatle, Güneyde zihniyet değişikliği olmadan görüşmelere devamın bir faydasının olmadığını belirtmişti.

Sayın Cumhurbaşkanı Madam Lute’un ziyaretinden sonra yapacağı açıklamalarda öncelikle yukarıdaki zihniyet değişimi ile ilgili sorumuza cevap vermelidir. Aksi taktirde bu çalışmalar tarafımızdan Sayın Cumhurbaşkanının 2020 Nisan ayındaki seçim çalışmalarına yönelik argüman oluşturma faaliyeti olarak lanse edilecektir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.