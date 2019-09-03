“Rum tarafında değişen nedir?”

YDP, Akıncı’ya, Anastasiadis’in zihniyetinde herhangi bir değişim tespit edilip edilmediğini sordu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, gerek kendisinin, gerekse BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile temaslarından sonra, Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’in zihniyetinde herhangi bir değişim tespit edilip edilmediğini sordu.

Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir değişim tespit edilmişse, hangi yönde değişimin söz konusu olduğunu sorarak, “Değilse, mesele sadece önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir çalışmadan ibaret midir?” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretinden sonra yapacağı açıklamalarda öncelikle sorularına cevap vermesini isteyen Öztürk, aksi taktirde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu çalışmalarının taraflarından 2020 Nisan ayında gerçekleştirilecek seçim çalışmalarına yönelik argüman oluşturma faaliyeti olarak lanse edileceğini ileri sürdü.

Rum Lider başta olmak üzere Güneyde konu ile ilgili açıklama yapan hemen herkesin, topu Türk tarafına attığını, uzlaşmazlığın nedeni olarak sürekli Türkiye ve Kıbrıs Türklerini gösterdiklerini belirten Öztürk şöyle devam etti:

“Önceki gün Sayın Anastasiadis yaptığı açıklamada Türklerin siyasi eşitlik talebinin yanlış ve saçmalığını vurgularken bunun Rum tarafına bir haksızlık olduğu gibi, Türkiye’nin hidro karbon konusundaki tavrının çözümsüzlüğün nedeni olduğunu açıklamıştır.

Aynı şekilde Güney Kıbrıs’sın ruhani lideri Başpiskopos Hrisostomos da muhtemel bir çözümde müdahale hakkının olmaması gerektiğini, yapılacak olan öncelikli işin Ada’nın Türk askerinden ve yerleşiklerden kurtarılmasının ana hedef olduğunu söylemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Grant Montana sonrası defaatle, Güneyde zihniyet değişikliği olmadan görüşmelere devamın bir faydasının olmadığını belirtmişti.

Sayın Cumhurbaşkanı Madam Lute’un ziyaretinden sonra yapacağı açıklamalarda öncelikle yukarıdaki zihniyet değişimi ile ilgili sorumuza cevap vermelidir. Aksi taktirde bu çalışmalar tarafımızdan Sayın Cumhurbaşkanının 2020 Nisan ayındaki seçim çalışmalarına yönelik argüman oluşturma faaliyeti olarak lanse edilecektir.”