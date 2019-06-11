“Rum tarafına gitmeye gerek yok”

Başbakan Tatar, “Bizim çarşımız gelişti. Rum tarafında olan her şey burada var. O tarafa gitmeye gerek yok diye düşünüyorum” dedi

Başbakan Ersin Tatar, Genel Kurulda söz alarak Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı ile ilgili konuştu.

Tatar, komitede görev alanlara teşekkür ederek, “Tasarı, ekonomin kayıt altına alınması için önemli bir adım” dedi.

Maliye Bakanı olduğu dönemde kredi kartı ile yapılan alışverişlerin Maliye Bakanlığı tarafından bilinmediğini tespit ettiklerini kaydeden Tatar, Bankalar Birliği ile görüşmelerine ve yaptıkları yasal düzenlemeye işaret ederek, “Şimdi bankalar, alışverişlerle ilgili bilgileri Maliye Bakanlığı’na iletiyor” dedi.

Bu adımla katma değer vergisinde bir artış sağlandığını kaydeden Tatar, “Kredi kartlarıyla alıveriş arttı, ekonomi büyüdü. Bu kamu maliyesine ciddi katkı sağladı. Bu düzenleme ile ben inanıyorum ki, bir büyüme olacak. Devletin gelirlerinde önemli artış olacak” dedi.

Güney Kıbrıs’tan yapılan alışverişlerle ilgili açıklamalara da işaret eden Tatar, “İki ayrı devlet olsa da alışveriş olabilir, bunu federal zemine kilitlemeye gerek yok. Yasakçı zihniyetler başarılı olmaz. Rekabet önemli. Bizim çarşımız gelişti. Rum tarafında olan her şey burada var. O tarafa gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ama herkes serbest” dedi.

Yasa tasarısına olumlu yaklaştıklarını kaydeden Tatar, “Çok sayıda banka var, kredi kartı var. Komisyonlar konusunda Rekabet Kurulu da meseleye göz atmalı. Mutlaka komisyon olacak. Rekabet yasasına uygun hareket etmek lazım” dedi.

Yasa tasarısının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından gelecek hafta yapılacak.