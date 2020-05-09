Rum tarafı, tek taraflı tavrından vazgeçsin

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Koronavirüs olayı Rumları sondajlarda ara vermeye götürüyorsa, en azından bu konudaki bizim yaklaşımımızın yeniden değerlendirilmesi için yeni bir imkândır” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs adına sondaj çalışması yapan ENİ ve TOTAL firmalarının, koronavirüs nedeniyle hidrokarbon aramalarına bir yıl ara vermeleriyle ilgili bir soru üzerine, hidrokarbon konusunda 13 Temmuz 2019’da Rum tarafına yaptığı ve Rum yönetiminin kategorik olarak reddettiği öneriye atıf yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ne yapılaması gerektiğiyle ilgili, ya moratoryum ilan edilecek, ya 13 Temmuz önerisinin ruhuna uygun davranış sergilenip, birlikte çalışma yapılacak, ya da moratoryum ve birlikte çalışma olamıyorsa o zaman ayrı ayrı çalışma yapılması gerekeceğini söylediğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Şimdi, ENİ ve TOTAL’ın bu açıklamalarını bir moratoryum ilanı ve Rum tarafının da siyasi bir tavrı olarak algılamak doğru değil. Sadece bugün içinde bulunulan şartlar nedeniyle bu işi yapamayacaklarını söylüyorlar.”

Buna rağmen Koronavirüs nedeniyle hidrokarbon çalışmalarının durmasının, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının önerisini tekrar değerlendirmesi açısından yeni bir imkan olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Koronavirüs olayı Rumları ara vermeye götürüyorsa, en azından bu konudaki bizim yaklaşımımızın yeniden değerlendirilmesi için yeni bir imkândır. Değerlendirsinler ve ‘en azından bu iş bir yıl ertelendi, oturalım bu işi konuşalım’ desinler. Rum tarafının bu konudaki olumsuz tavrı, ‘bu benim egemenlik alanımdır, ben bunu Kıbrıslı Türklerle konuşmam’ yönündedir. O nedenle, bu virüs belası bize bu konuda bir iş birliği imkânı sunuyorsa biz bunu değerlendirmeye hazırız, ama yeter ki Rum tarafı, bu tek taraflı tavrından vazgeçsin ve bu konuda gerçekten açık yüreklilikle hareket etsin. Ve bunu o da bir fırsat olarak değerlendirsin, oturalım bu işi en azından konuşalım”