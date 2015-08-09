Rum Ortodoks Başpiskoposluğu borç batağında

Başpiskopos II.Hrisostomos, Kilise’nin, , bankalara yönelik 100 milyon Euro borcu olduğu, bu nedenle bankalara yönelik borçlanmasını azaltmak için mal varlığından bazılarını mezat satışa çıkarabileceğini...

Başpiskopos II.Hrisostomos, Kilise’nin, , bankalara yönelik 100 milyon Euro borcu olduğu, bu nedenle bankalara yönelik borçlanmasını azaltmak için mal varlığından bazılarını mezat satışa çıkarabileceğini söyledi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’nun, bankalara yönelik 100 milyon Euro borcu olduğu belirtildi.

Politis gazetesi Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, Rum Devlet Radyosu’na, Başpiskoposluğun borcu konusunda açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Başpiskopos II.Hrisostomos, Kilise’nin, bankalara yönelik borçlanmasını azaltmak için mal varlığından bazılarını mezat satışa çıkarabileceğini söyledi.

II.Hrisostomos, “büyük yatırımları ileriye götürebilmelerinin mümkün olması amacıyla bazı mal varlıklarımızı onlara vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

II.Hrisostomos açıklamasında ayrıca Ay.Napa’daki Başpiskoposluğu’na ait otelin genişletilmesinin Kasım ayında başlamasının sağlanması için “Mağusa bölgesindeki” bir arsayı sattığını ifade etti.

Kilise tarafından yapılacak yatırımların, bankalara değil turizm sektörüne yönelik olacağını ifade eden II.Hrisostomos, bankalara yönelik yatırımların tekrardan yapılmayacağını, zira Kilise’nin borçlarının, bankalara yapılan yatırımlar kaynaklı olduğunu söyledi.

II.Hrisostomos bankalara güvenmediğini de ifade etti.

25 BİN EURO’YA KADAR BORÇLARIN SİLİNMESİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta onaylanan ve dün yürürlüğe giren ödeme güçlüğü yasası gereği, 25 bin Euro’ya kadar borçların silinmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Gazete, 25 bin Euro’ya kadar borçların silinmesi durumundan, yasadaki kriterlere uyması halinde 20 bin kadar vatandaşın yararlanabileceğini yazdı.

Gazete örneğin, harcanabilir net geliri 200 Euro’ya kadar, mal varlığı bin Euro olan ve sürekli Güney Kıbrıs’ta ikamet eden kişilerin bu haktan yararlanabileceğini belirtti.