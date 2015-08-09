Rum motosikletliler geçişleri engellediler

Rum motosikletliler, 1996 yılında Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomu için ara bölge boyunca “anı sürüşü” gerçekleştirdi....

Rum motosikletliler, 1996 yılında Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomu için ara bölge boyunca “anı sürüşü” gerçekleştirdi. Sürüş sırasında sloganlar atan motosikletliler, ülke genelindeki geçişleri de kısa süreliğine engelledi

Rum motosikletliler, 1996 yılında Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına bir kez daha eylem yaptı. Dün Baf’tan yola çıkan Rum motosikletliler bugün Lefkoşa’ya ulaştı. İlk olarak Metehan sınır kapısında eylem yapan motosikletliler şu anda Lokmacı kapısında geçişleri engelliyor. Motosikletliler buradaki eylemlerini tamamlamalarının ardından Derinya’ya geçecek ve eylemlerine orada devam etti. 30 kadar Rum motosikletlinin eylemi nedeniyle Lefkoşa’da Metehan Sınır kapısı, Ledra Palace ile Lokmacı barikatında kısa süreliğine geçişler durduruldu. Motosikletliler, önceki gün de Yeşilırmak ve Bostancı sınır kapılarında sembolik kapatma eylemi yapmışlardı.