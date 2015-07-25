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Rum Merkezi Cezaevi'nde yatan bir Kıbrıslı Türkte, tüberküloz belirtileri görüldü

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Rum Merkezi Cezaevi’nde yatan bir Kıbrıslı Türkte, tüberküloz belirtileri görülmesi üzerine, Kiperunda Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Politis gazetesi, söz konusu Kıbrıslı Türkte,...

Rum Merkezi Cezaevi'nde yatan bir Kıbrıslı Türkte, tüberküloz belirtileri görüldü
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Rum Merkezi Cezaevi’nde yatan bir Kıbrıslı Türkte, tüberküloz belirtileri görülmesi üzerine, Kiperunda Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu Kıbrıslı Türkte, kendisini muayene eden doktor tarafından tüberküloz teşhisi konulduğunu belirtti.

Gazete, Kıbrıslı Türkün Rum Merkezi Cezaevi’ndeki kaldığı koğuştaki tüm kişilere,  tedbir amaçlı olarak ilgili tahlillerin yapıldığını ve sonuçların beklendiğini yazdı.

Habere göre şu ana kadar başka bir tüberküloz  şüphesine rastlanılmadı.

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