Rum halkının yüzde 67'si iki kesimli federasyondan yana olumlu tavır koyuyor

Rum halkının yüzde 67’si iki toplumlu, iki kesimli federasyondan yana olumlu tavır koyarken yüzde 23’ü iki devletten yana görüş ortaya koydu Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından,...

Rum halkının yüzde 67’si iki toplumlu, iki kesimli federasyondan yana olumlu tavır koyarken yüzde 23’ü iki devletten yana görüş ortaya koydu





Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından, müzakerelerin başladığı dönemde, 22-27 Mayıs tarihlerinde yaptırılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Gazete ankete katılanların yüzde 73’ü Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü yazdı.

Habere göre ankete katılanların yüzde 59’u iki taraf için avantajlı bir çözüme ulaşılabileceğini düşünürken, yüzde 38’i bu konuda olumsuz görüş ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 67’si iki toplumlu, iki kesimli federasyondan yana olumlu tavır koyarken yüzde 23’ü iki devletten yana görüş ortaya koydu.

Gazete iki kesimli, iki toplumlu federasyondan yana olumlu tavır koyan AKEL seçmenin yüzde 84, DİKO’nun yüzde 79, DİSİ’nin yüzde 7, EDEK ve Çevrecilerin ise yüzde 63 olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 57’si, “Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Annan Planı’nın olumsuz unsurlarının iyileştirilmesiyle, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin ortak bir öneride anlaşmaları durumunda, yeni referandumda ne oy verirsiniz” sorusuna kesinlikle evet, yüzde 22’si kesinlikle hayır, yüzde 19’u bilmem mümkün değil, yüzde 2 ise karar vermedim yanıtını verdi.



