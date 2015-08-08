Rum basını: O su göbek bağı

Güney Kıbrıs Rum kesiminde günlük yayın yapan Fileleftheros Sudan Sonra Türkiyeden Enerji de Aktarılacak başlıklı haberinde, Veysel Eroğlunun KKTCdeki temasları sırasında projeyle ilgili açıklamalarını şöyle...

Güney Kıbrıs Rum kesiminde günlük yayın yapan Fileleftheros Sudan Sonra Türkiyeden Enerji de Aktarılacak başlıklı haberinde, Veysel Eroğlunun KKTCdeki temasları sırasında projeyle ilgili açıklamalarını şöyle yorumladı:

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Kıbrıs Türk toplumunu Türkiyeden vazgeçirmeye çalıştığı zamanda Ankara işgal bölgelerinin ve Kıbrıslı Türklerin anavatana bağımlılığını güçlendirmek için çalışıyor. Türkiyeden işgal bölgelerine su ve ikinci aşamada da elektrik enerjisi taşıma konusunda yapılan hareketler göstergedir. Hem de enerji konusu, Mari patlaması sonrasında olduğu gibi krizlerin göğüslenmesinde iki şebekenin bağlanması hedefiyle Kıbrıs sorunuyla ilgili teknik komiteler çerçevesinde görüşülürken

Haberi Simerini Türkiye-İşgal Bölgeleri Arasında Su; Göbek Bağı İnşaatı Tamamlanıyor başlığıyla aktardı.

Haravgi Türkiyeden Su Bir Ay İçinde İşgal Altındaki Lefkoşada... Çözümden Sonra da Barış Suyu... Türk Orman ve Su Bakanı Su Barışa Hizmet Edecek Diyor başlığını attı.

Alithia Türk Bakan: Çözüm Halinde Kıbrıslı Rumlara Su Verilecek başlığını kullandı.