banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Rum bakanlara şişe yağmuru

banner27

Rum motosikletliler, Derinya olaylarında hayatını kaybeden iki Rum’u anmak için önceki gün başlattıkları eylemlerine dün de devam etti. Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde ise olay çıktı...

Rum bakanlara şişe yağmuru
banner137

Rum motosikletliler, Derinya olaylarında hayatını kaybeden iki Rum’u anmak için önceki gün başlattıkları eylemlerine dün de devam etti. Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde ise olay çıktı


Aşırı sağ ELAM ve Hrisi Avgi örgüt mensupları, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı ile Tarım Bakanı’na küfür etti, şişe savurdu, “Hainler, federasyoncular ve haydutlar” diye bağırdı

 

 


Rum motosikletlilerin, 1996 yılında Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu için her yıl düzenledikleri ve önceki gün başladıkları anma sürüşleri dün Paralimni’de sona erdi.
Paralimni’deki mezarlıkta düzenlenen etkinlik sırasında ELAM ve Hrisi Avgi üyelerinin bakanlara küfür ve hakaret edip, şişe fırlattıkları haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, sürüşlerine Baf’tan başlayan motosikletliler İsaak ile Solomu’nun hayatlarını kaybettikleri yer olan Derinya barikatına sürdü.

 

Sınır kapılarında bilgilendirici broşür dağıtıldığını ve turistlerin Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildiğini ifade eden gazete, Yunan Askeri Mezarlığına da çelenk konulduğunu belirtti.
Gazete motosikletlilerin önceki akşam Mammari’de gecelediklerini de ekledi.
PARALİMNİ MEZARLIĞINDA OLAY ÇIKTI
Öte yandan İsaak ve Solomu için dün Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde olay çıktığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, etkinliğe katılan aşırı sağ “ELAM” ve “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) örgütleri mensuplarının, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’e, siyasi parti temsilcilerine ve yerel yetkililere küfür ettiklerini belirtti.
ELAM ve Hrisi Avgi mensuplarının, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e küfür etmelerinin dışında su şişesi de fırlattıkları, aynı zamanda “hainler, federasyoncular ve haydutlar” diye bağırdıkları da belirtildi.
Haberde, anma etkinliğinin yarıda kesildiği ifade edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.