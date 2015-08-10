Rum bakanlara şişe yağmuru

Rum motosikletliler, Derinya olaylarında hayatını kaybeden iki Rum’u anmak için önceki gün başlattıkları eylemlerine dün de devam etti. Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde ise olay çıktı...

Rum motosikletliler, Derinya olaylarında hayatını kaybeden iki Rum’u anmak için önceki gün başlattıkları eylemlerine dün de devam etti. Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde ise olay çıktı



Aşırı sağ ELAM ve Hrisi Avgi örgüt mensupları, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı ile Tarım Bakanı’na küfür etti, şişe savurdu, “Hainler, federasyoncular ve haydutlar” diye bağırdı



Rum motosikletlilerin, 1996 yılında Derinya’da meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar Tasos İsaak ve Solomos Solomu için her yıl düzenledikleri ve önceki gün başladıkları anma sürüşleri dün Paralimni’de sona erdi.

Paralimni’deki mezarlıkta düzenlenen etkinlik sırasında ELAM ve Hrisi Avgi üyelerinin bakanlara küfür ve hakaret edip, şişe fırlattıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, sürüşlerine Baf’tan başlayan motosikletliler İsaak ile Solomu’nun hayatlarını kaybettikleri yer olan Derinya barikatına sürdü.

Sınır kapılarında bilgilendirici broşür dağıtıldığını ve turistlerin Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildiğini ifade eden gazete, Yunan Askeri Mezarlığına da çelenk konulduğunu belirtti.

Gazete motosikletlilerin önceki akşam Mammari’de gecelediklerini de ekledi.

PARALİMNİ MEZARLIĞINDA OLAY ÇIKTI

Öte yandan İsaak ve Solomu için dün Paralimni mezarlığında düzenlenen anma etkinliğinde olay çıktığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, etkinliğe katılan aşırı sağ “ELAM” ve “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) örgütleri mensuplarının, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’e, siyasi parti temsilcilerine ve yerel yetkililere küfür ettiklerini belirtti.

ELAM ve Hrisi Avgi mensuplarının, etkinliğe katılan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e küfür etmelerinin dışında su şişesi de fırlattıkları, aynı zamanda “hainler, federasyoncular ve haydutlar” diye bağırdıkları da belirtildi.

Haberde, anma etkinliğinin yarıda kesildiği ifade edildi.