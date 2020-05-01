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RTÜK , Diyalog TV'nin yayın iletimini durdurdu

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Türkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı yayın kuruluşlarına müeyyide kararı aldı.

RTÜK , Diyalog TV'nin yayın iletimini durdurdu

 

 

Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı Diyalog TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un bazı ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

Diyalog TV'nin, 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verildi.

RTÜK, ayrıca Türkiye’de Halk TV, Fox TV, Tele 1, TV 8, Radyo Spor ve Kafa Radyo'ya yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli müeyyideler uyguladı.

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