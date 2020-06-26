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Royal Palace son karantina konukları alkışlar içerisinde ayrıldı

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Hükümete karantina sürecinde yardımcı olarak kapılarını açan Royal Palace’ın gurur günü.

Royal Palace son karantina konukları alkışlar içerisinde ayrıldı

Royal Palace Otel, Covid-19 süresi karantina oteli ilan edilerek bir çok vatandaşımızın karantina sürecini rahat geçirmesini sağladı. 5 yıldız standartlarındaki hizmet ve kalitenin hakim olduğu otelden bugün son karantina müşterileri uğurlandı. Otelden memnun ayrılan karantina müşterileri otel çalışanlarına alkış tutarak gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Royal Palace Otel Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi.

‘’Covid-19 sürecinde ülkemizi de etkisi altında alan salgından ne kadar az zarar alarak kurtulmamız çok önemliydi. Bu süreçte hükümetimiz tarafından karantina oteli olarak ilan edilen Royal Palace 5 yıldız standartlarında yeni bir oteldir. Otelimizde bugüne kadar olan süreçte tüm hijyen ve dezenfektan kurallarına uyarak süreci geçirmiştir. Burada kalan tüm müşterilerimiz memnun ve yüzü gülerek ayrılmışlardır. Bizler için onların sağlıklı ve memnun ayrılması çok önemliydi. Bu süreçte otelimiz için olumlu görüşlerini açıklayan herkese teşekkür ederiz.’’

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