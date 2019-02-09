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Rostami’nin hayali Telsim’le gerçekleşti

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KKTC Telsim Instagram hesabını takip eden ve kampanyayı hikayesinde paylaşanlar arasında yapılan çekilişin talihlisi Sepideh Rostami oldu. Rostami, Demtur’dan üç günlüğüne Mercedes-Benz A Serisi kazandı

Rostami’nin hayali Telsim’le gerçekleşti
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Abonelerin karşısına sürprizlerle çıkmaya devam eden KKTC Telsim, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. KKTC Telsim Instagram hesabını takip eden ve kampanyayı hikayesinde paylaşanlar arasında yapılan çekilişin talihlisi Sepideh Rostami oldu. Rostami, Demtur’dan üç günlüğüne Mercedes-Benz A Serisi kazandı.

ALPER: SÜRPRİZ KAMPANYALARIMIZ DEVAM EDECEK      

Kazanan talihliye hediyesini takdim eden KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, çekilişe katılımın yoğun olduğunu söyledi. Talihli Sepideh Rostami’yi tebrik eden Alper, KKTC Telsim olarak Ada’nın dijitalleşmesi konusunda çalışmaların yanı sıra, abonelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar yapmaya devam edeceklerini belirtti. Demtur ile birlikte bu kampanyayı düzenliyor olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduklarını söyleyen Alper, KKTC Telsim Red abonelerinin abonelerinin, Demtur’da %20 indirim ayrıcalığı yaşadıklarını ifade etti.

GÜLCAN: KKTC TELSİM İLE İŞBİRLİĞİMİZ FARKLI YARATICILIKLARLA DEVAM EDECEK

Kurumsal şirketlerin beraber attıkları adımların doğru sonuçlar doğurduğunu söyleyen Demtur Genel Müdürü Melis Gülcan, “Fark yaratmak adına, Demtur Travel’in KKTC Telsim ile birlikte beraber atmış oldukları bu adımda hem doğru hizmet anlayışını yaymak hem de tüm misafirleri mutlu edebilme adına güzel ve yaratıcı bir ilktir. Şirket prensibi olarak, açıldığımızdan bugüne kadar hep ilkleri yaşatmak için uğraş verdik. Bu anlamda, KKTC Telsim’in bizlere olan desteği mutlu etmektedir. İşbirliğimiz farklı yaratıcılıklarla devam edecektir.” dedi.           

ROSTAMİ: HEP BİR MERCEDES SAHİBİ OLMAK İSTERDİM

Uzun yıllar KKTC Telsim abonesi olduğunu söyleyen Sepideh Rostami, çekilişi kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Hep bir Mercedes’i olmasını istediğini söyleyen Rostami, KKTC Telsim’e ve Demtur’a teşekkürlerini iletti.

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