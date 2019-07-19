Roka ve böğrülcede limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, numune alınan ithal ürünlerin hepsinin temiz çıktığını, yerli ürünlerden roka ve böğrülcede limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.
Tarım Dairesi, 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şeftali, nektarin, kayısı, kiraz, elma, siyah üzüm, armut, çilek, çeri domates, pirinç, nohut, buğday, soya küspesi ve manolya besi yemi olmak üzere 35 ithal üründen numune alındı. Tüm numuneler temiz çıktı.
Domates çeşitleri, molehiya, patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, böğrülce, roka, kuru soğan ve sultani üzüm olmak üzere 22 yerli üründen numune alındı. Numunelerin 20’si temiz çıktı. Roka ve börülce olmak üzere 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ın ürününden alınan 2’nci numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.
Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.
Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmış, hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durdurulmuştu. Bu hafta alınan numunenin analiz sonucu temiz çıktı, ürünün hasadına izin verildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
5
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
6
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
18
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
19
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
20
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
21
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
27
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
28
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
29
|
Golden Links Foods Spice Ltd.
|
İthal
|
Nohut
|
Temiz
|
30
|
Golden Links Foods Spice Ltd.
|
İthal
|
Pirinç
|
Temiz
|
31
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
32
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
33
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
34
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
35
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
36
|
Elif Soluç
|
Zümrütköy
|
Soğan(kuru)
|
Temiz
|
37
|
Elif Soluç
|
Zümrütköy
|
Biber
|
Temiz
|
38
|
Elif Soluç
|
Zümrütköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
39
|
Özgen-Ahmet Bağlı
|
Akçay
|
Molehiya
|
Temiz
|
40
|
Cuma Polat
|
Güvercinlik
|
Salatalık
|
Temiz
|
41
|
Cuma Polat
|
Güvercinlik
|
Roka
|
Limit Üstü (2. Alım)
|
42
|
Muzaffer Karaman
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
43
|
İbrahim Güney
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
44
|
Ayhan Gemikonaklı
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
45
|
İsmail Kaşot
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
46
|
Serkan Keskin
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
47
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Molehiya
|
Temiz (2. Alım)
|
48
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
49
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Börülce
|
Temiz
|
50
|
Recep Tümtürk
|
Doğancı
|
Börülce
|
Limit Üstü
|
51
|
Ufuk Potak
|
Gazi Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
52
|
Ufuk Potak
|
Gazi Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Etem Zengin
|
Gazi Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
54
|
Ali Güler
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
55
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Domates
|
Temiz
|
56
|
İsmail Hakkı Çakmak
|
Geçitköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
57
|
Ali Güler
|
Geçitköy
|
Bardak Domates
|
Temiz