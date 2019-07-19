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Roka ve böğrülcede limit üstü kalıntı

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Roka ve böğrülcede limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, numune alınan ithal ürünlerin hepsinin temiz çıktığını, yerli ürünlerden roka ve böğrülcede limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı. 
Tarım Dairesi, 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, şeftali, nektarin, kayısı, kiraz,  elma, siyah üzüm, armut, çilek, çeri domates, pirinç, nohut, buğday, soya küspesi ve manolya besi yemi olmak üzere 35 ithal üründen numune alındı. Tüm numuneler temiz çıktı.
Domates çeşitleri, molehiya,  patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, böğrülce, roka, kuru soğan ve sultani üzüm olmak üzere 22 yerli üründen numune alındı. Numunelerin 20’si temiz çıktı. Roka ve börülce olmak üzere 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ın ürününden alınan 2’nci numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.
Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.
Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmış, hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durdurulmuştu. Bu hafta alınan numunenin analiz sonucu temiz çıktı, ürünün hasadına izin verildi.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

5

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

6

Holly Grains Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

18

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

19

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

20

Halil Kasap Paz.

İthal

Kayısı

Temiz

21

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kiraz

Temiz

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

27

Akari Free Port

İthal

Buğday

Temiz

28

Akari Free Port

İthal

Buğday

Temiz

29

Golden Links Foods Spice Ltd.

İthal

Nohut

Temiz

30

Golden Links Foods Spice Ltd.

İthal

Pirinç

Temiz

31

Köşe Tic Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

32

Köşe Tic Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

33

Köşe Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

35

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

36

Elif Soluç

Zümrütköy

Soğan(kuru)

Temiz

37

Elif Soluç

Zümrütköy

Biber

Temiz

38

Elif Soluç

Zümrütköy

Patlıcan

Temiz

39

Özgen-Ahmet Bağlı

Akçay

Molehiya

Temiz

40

Cuma Polat

Güvercinlik

Salatalık

Temiz

41

Cuma Polat

Güvercinlik

Roka

Limit Üstü (2. Alım)

42

Muzaffer Karaman

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

43

İbrahim Güney

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

44

Ayhan Gemikonaklı

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

45

İsmail Kaşot

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

46

Serkan Keskin

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

47

Serpil Bayur

Ozanköy

Molehiya

Temiz (2. Alım)

48

Serpil Bayur

Ozanköy

Dolmalık  Biber

Temiz

49

Serpil Bayur

Ozanköy

Börülce

Temiz

50

Recep Tümtürk

Doğancı

Börülce

Limit Üstü

51

Ufuk Potak

Gazi Mağusa

Kapya Biber

Temiz

52

Ufuk Potak

Gazi Mağusa

Domates

Temiz

53

Etem Zengin

Gazi Mağusa

Patlıcan

Temiz

54

Ali Güler

Geçitköy

Domates

Temiz

55

Bayram Avcı

Geçitköy

Domates

Temiz

56

İsmail Hakkı Çakmak

Geçitköy

Dolmalık  Biber

Temiz

57

Ali Güler

Geçitköy

Bardak Domates

Temiz

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