Roka ve böğrülcede limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, numune alınan ithal ürünlerin hepsinin temiz çıktığını, yerli ürünlerden roka ve böğrülcede limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şeftali, nektarin, kayısı, kiraz, elma, siyah üzüm, armut, çilek, çeri domates, pirinç, nohut, buğday, soya küspesi ve manolya besi yemi olmak üzere 35 ithal üründen numune alındı. Tüm numuneler temiz çıktı.

Domates çeşitleri, molehiya, patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, böğrülce, roka, kuru soğan ve sultani üzüm olmak üzere 22 yerli üründen numune alındı. Numunelerin 20’si temiz çıktı. Roka ve börülce olmak üzere 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ın ürününden alınan 2’nci numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmış, hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durdurulmuştu. Bu hafta alınan numunenin analiz sonucu temiz çıktı, ürünün hasadına izin verildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 3 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz 4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 5 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 6 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz 9 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz 11 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz 13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Temiz 15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz 16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 18 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz 19 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz 20 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz 21 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz 22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz 23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz 24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz 25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz 26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çilek Temiz 27 Akari Free Port İthal Buğday Temiz 28 Akari Free Port İthal Buğday Temiz 29 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Nohut Temiz 30 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Pirinç Temiz 31 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz 32 Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz 33 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz 35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz 36 Elif Soluç Zümrütköy Soğan(kuru) Temiz 37 Elif Soluç Zümrütköy Biber Temiz 38 Elif Soluç Zümrütköy Patlıcan Temiz 39 Özgen-Ahmet Bağlı Akçay Molehiya Temiz 40 Cuma Polat Güvercinlik Salatalık Temiz 41 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü (2. Alım) 42 Muzaffer Karaman Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 43 İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 44 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 45 İsmail Kaşot Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 46 Serkan Keskin Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz 47 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Temiz (2. Alım) 48 Serpil Bayur Ozanköy Dolmalık Biber Temiz 49 Serpil Bayur Ozanköy Börülce Temiz 50 Recep Tümtürk Doğancı Börülce Limit Üstü 51 Ufuk Potak Gazi Mağusa Kapya Biber Temiz 52 Ufuk Potak Gazi Mağusa Domates Temiz 53 Etem Zengin Gazi Mağusa Patlıcan Temiz 54 Ali Güler Geçitköy Domates Temiz 55 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz 56 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Dolmalık Biber Temiz 57 Ali Güler Geçitköy Bardak Domates Temiz