Riverside Otel'de kalan öğrenciler tedirgin

Riverside Karantina Hoteli’nde kalan bazı öğrenciler, aynı hotelde kalan 3 öğrencinin coronavirüs pozitif çıkması üzerine büyük bir tedirginlik yaşıyor. Pozitif çıkan 3 öğrenciyle birlikte aynı uçakta yolculuk yaptıklarını söyleyen bazı öğrenciler, kendilerine tekrar test yapılıp bir süre daha karantina altında tutulmaları gerektiğini savundu.

“Pozitif vakaların yanında kimin oturduğunun bir önemi yok çünkü herkes uçağın tuvaletini ortak kullandı. Otelin önünde beklerken de herkes birbiriyle temas etti. Biz ülkeye gelirken karantina koşullarını bilerek ve kabul ederek geldik. Evlerimize gidip ailelerimizi de riske atmak istemiyoruz” diyerek evlerine dönerken tamamen sağlıklı olduklarından emin olmak istediklerini dile getirdi.